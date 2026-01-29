Сценарий повышения налогов не рассматривается - министр финансов 2 252

Политика
Дата публикации: 29.01.2026
LETA
Изображение к статье: Сценарий повышения налогов не рассматривается - министр финансов

В Министерстве финансов не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в программе Латвийского радио "В точке пересечения" министр финансов Арвилс Ашераденс.

Министр подчеркнул, что в настоящее время уровень госдолга Латвии - умеренный, и еще имеется резерв до достижения маастрихтского критерия - 60% от валового внутреннего продукта.

Также Ашераденс отметил, что Европейская комиссия утвердила проект бюджета Латвии на три года вперед, при этом Латвия оказалась среди 12 стран Европейского союза, бюджеты которых были утверждены без существенных замечаний.

В настоящее время Mинфин работает над проектом бюджета на четыре года, и главной задачей является обеспечение экономического роста, чтобы не пришлось дополнительно занимать средства.

Ашераденс подчеркнул, что сценарий повышения налогов сейчас не рассматривается, а скорее обсуждаются способы повышения эффективности расходов государственного сектора.

#налоги #Латвия #бюджет #Арвилс Ашераденс #экономика #политика #госдолг
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
