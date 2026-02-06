Долгосрочные расходы на консервацию инженерных сооружений первого этапа строительства моста железнодорожного проекта «Rail Baltica» через Даугаву в настоящее время оцениваются в 551 000 евро, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Министерство получило уточнённый отчёт от внедряющего проект «Rail Baltica» в Латвии предприятия — ООО «Eiropas dzelzceļa līnijas» (EDzL) — по работам по консервации незавершённых объектов проекта.

В отчёте содержится информация о прогнозируемых расходах на консервацию сооружений в зоне Центральной станции Риги, а также участка у аэропорта Риги — путепровода от здания вокзала до улицы Дзирниеку в сторону Марупе. Указано также распределение финансирования на 2026–2027 годы.

Одновременно EDzL продолжает работу над расчётами расходов на консервацию отдельных участков у Центральной станции и у аэропорта Риги. Эти расчёты будут уточнены в соответствии с требованиями министерства.

В ближайшее время Министерство сообщения планирует подготовить информационный доклад о работах по консервации незавершённых объектов проекта «Rail Baltica» и необходимом государственном финансировании, чтобы передать его на рассмотрение Кабинета министров.

Министр сообщения Атис Швинка ранее сообщил, что работы по реализации проекта консервации должны начаться уже в этом году и охватывать опоры и пролёт моста через Даугаву, опоры участка железнодорожной станции у аэропорта Риги в направлении Марупе, а также шпунтовые стены и другие связанные элементы.

EDzL ранее указывало, что в первом квартале 2025 года будет завершено строительство путепровода через улицы Ластадияс и Краста. Это инженерное сооружение длиной 140 метров, одна из опор которого построена в Даугаве, а пролёт конструкции проходит над рекой. EDzL подчёркивает, что строительство самого моста через Даугаву пока не начато.

Компания пояснила, что консервации подлежит не весь путепровод, а только часть конструкции, проходящая над второй опорой — так называемая открытая часть пролёта.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что за незавершённые опоры должна быть возложена ответственность, и в настоящее время проводится расследование по управлению проектом. EDzL ранее заверила, что опора будет законсервирована в этом году.

Как ранее сообщалось, по информации «RB Rail», затраты на первый этап проекта «Rail Baltica» в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также за счёт других возможных сбережений.

Общие затраты проекта по анализу затрат и выгод в странах Балтии могут составить 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы связать страны Балтии с другими государствами Европы. Планируется построить новую 870-километровую линию с шириной колеи 1435 мм, по которой поезда смогут развивать скорость до 240 км/ч.

EDzL — полностью государственное капитальное общество с уставным капиталом 4,445 миллиона евро.