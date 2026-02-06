Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подсчитано, в какую сумму обойдется долгосрочная консервация моста Rail Baltica через Даугаву 6 4244

Политика
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитано, в какую сумму обойдется долгосрочная консервация моста Rail Baltica через Даугаву
ФОТО: LETA

Долгосрочные расходы на консервацию инженерных сооружений первого этапа строительства моста железнодорожного проекта «Rail Baltica» через Даугаву в настоящее время оцениваются в 551 000 евро, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Министерство получило уточнённый отчёт от внедряющего проект «Rail Baltica» в Латвии предприятия — ООО «Eiropas dzelzceļa līnijas» (EDzL) — по работам по консервации незавершённых объектов проекта.

В отчёте содержится информация о прогнозируемых расходах на консервацию сооружений в зоне Центральной станции Риги, а также участка у аэропорта Риги — путепровода от здания вокзала до улицы Дзирниеку в сторону Марупе. Указано также распределение финансирования на 2026–2027 годы.

Одновременно EDzL продолжает работу над расчётами расходов на консервацию отдельных участков у Центральной станции и у аэропорта Риги. Эти расчёты будут уточнены в соответствии с требованиями министерства.

В ближайшее время Министерство сообщения планирует подготовить информационный доклад о работах по консервации незавершённых объектов проекта «Rail Baltica» и необходимом государственном финансировании, чтобы передать его на рассмотрение Кабинета министров.

Министр сообщения Атис Швинка ранее сообщил, что работы по реализации проекта консервации должны начаться уже в этом году и охватывать опоры и пролёт моста через Даугаву, опоры участка железнодорожной станции у аэропорта Риги в направлении Марупе, а также шпунтовые стены и другие связанные элементы.

EDzL ранее указывало, что в первом квартале 2025 года будет завершено строительство путепровода через улицы Ластадияс и Краста. Это инженерное сооружение длиной 140 метров, одна из опор которого построена в Даугаве, а пролёт конструкции проходит над рекой. EDzL подчёркивает, что строительство самого моста через Даугаву пока не начато.

Компания пояснила, что консервации подлежит не весь путепровод, а только часть конструкции, проходящая над второй опорой — так называемая открытая часть пролёта.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что за незавершённые опоры должна быть возложена ответственность, и в настоящее время проводится расследование по управлению проектом. EDzL ранее заверила, что опора будет законсервирована в этом году.

Как ранее сообщалось, по информации «RB Rail», затраты на первый этап проекта «Rail Baltica» в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также за счёт других возможных сбережений.

Общие затраты проекта по анализу затрат и выгод в странах Балтии могут составить 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы связать страны Балтии с другими государствами Европы. Планируется построить новую 870-километровую линию с шириной колеи 1435 мм, по которой поезда смогут развивать скорость до 240 км/ч.

EDzL — полностью государственное капитальное общество с уставным капиталом 4,445 миллиона евро.

Читайте нас также:
#Латвия #Европа #строительство #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
1
2
5
0
3

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го февраля

    Только полнейшие хуторские идиоты, покупают новую телегу, когда на кобылу денег нет и не предвидится.

    Ну тупые, - строить и консервировать.

    Для каких поколений консервация предусмотрена?

    34
    1
  • К
    Калоша
    6-го февраля

    Да.закройте.эту.стройку.на.хрен!денег.море.а.толку.ноль.оно.себя.никогда.не.окупит!??

    24
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Калоша
    6-го февраля

    А кто вообще говорит об окупаемости военных объектов? Они же не для "пиджаков" создаются. А для "сапогов".

    19
    2
  • АП
    Алексей Попович
    6-го февраля

    Легко бросать на ветер не свои деньги, а тем более когда тебя не только не накажут за это, а ещё и зарплату хорошую заплатят, а также премии выделять, и прочие другие плюшки. Посмотрел бы я на этих Швинков, Сильней и прочих, если бы они свои личные деньги вкладывали в этот проект.

    54
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Алексей Попович
    6-го февраля

    "Небось, лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой!"

    (А. С. Пушкин. Капитанская дочка.)

    38
    1
  • JB
    Janis Berzin
    6-го февраля

    "Общие затраты проекта по анализу затрат и выгод в странах Балтии могут составить 23,8 миллиарда евро" чтобы свести баланс и провести бухгалтерскую работу нужно 23,8 миллиарда евро?

    34
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия, Эстония и Бельгия получили первые перехватывающие дроны Blaze Иконка видео
Изображение к статье: В Риге закрывают детсады и уверяют, что это всем пойдёт на пользу (список)
Изображение к статье: Почему у отдельных руководителей астрономические зарплаты и чем это грозит?
Изображение к статье: Трамп замедленного действия: в Сейме Латвии стараются не раздражать президента США Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео