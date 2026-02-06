В Риге не хватает педагогов, поэтому после планируемых изменений в сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений те воспитатели, которые захотят продолжить работать, не потеряют работу. Об этом в пятницу журналистам заявил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, пишет LETA.

Кирсис напомнил, что разговоры об изменениях в сети образовательных учреждений ведутся уже некоторое время. По его словам, основной причиной этих изменений являются демографические тенденции — в Риге за последние годы значительно сократилось число новорожденных, зарегистрированных в городе, и этот спад неизбежно сказывается и на образовательной системе.

По словам Кирсиса, планируемые изменения позволят рациональнее использовать ресурсы, в том числе педагогические кадры, которых часто не хватает. От этого, подчеркнул он, выиграют все, добавив, что «сэкономленные ресурсы не будут изъяты из системы» и это даст возможность улучшить условия труда и повысить зарплаты педагогам.

Он отметил, что Рига — не региональный город, где при закрытии учебного заведения до следующего нужно ехать десятки километров.

«Любые неудобства сведутся к переходу через улицу, поездке на одну остановку дальше или прогулке, которая будет на пару минут длиннее», — сказал Кирсис, комментируя возможные неудобства для жителей.

Заммэра подчеркнул, что основной акцент делается на объединении административных ресурсов, таких как системы делопроизводства. Он также предположил, что «за сбором подписей» за сохранение нынешнего порядка могут скрываться и чьи-то корыстные интересы. «Призываю родителей не волноваться — мы будем объяснять, развеивать сомнения», — заверил Кирсис.

«Сейчас нам не хватает педагогов — мы найдём применение каждому. Никто, кто захочет работать, не останется без работы», — повторил он.

Что касается частных дошкольных учреждений, Кирсис сообщил, что в настоящее время ведётся работа над тем, чтобы сотрудничество между самоуправлением и частным сектором в вопросах образования было более эффективным.

Председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы отметила, что перемены никогда не бывают лёгкими, поэтому волнения и большой интерес к теме — понятны.

Она подчеркнула, что главная цель города — качественное образование. «Реформами мы не хотим никому навредить — мы хотим обеспечить качественное образование», — сказала она, добавив, что «ни один педагог, который захочет работать, не останется без работы».

Кого именно затронет реформа

Согласно решению Рижской думы от 19 февраля 2025 года, в 2026/2027 учебном году будут объединены Рижская 74-я основная школа и Рижская 64-я средняя школа, а также Рижская Ринужская средняя школа с Рижской 31-й средней школой.

В Пурвциемсе после объединения Рижская 64-я средняя школа будет работать в трёх зданиях, расположенных в одном квартале. В свою очередь, в Вецмилгрависе деятельность новой объединённой средней школы планируется обеспечить в двух зданиях, со временем освободив одно из них.

В Гризинькалнсе Рижская 1-я Христианская основная школа будет присоединена к Рижской 6-й средней школе, а в районах Авоту и Центр планируются изменения в структуре работы Рижской средней школы имени Райниса — в дальнейшем её деятельность будет сосредоточена в одном здании, а помещения на улице Авоту, 44 будут освобождены.

Также дума сообщила, что в 2027/2028 учебном году будут рассмотрены дополнительные меры по оптимизации, в том числе объединение Рижского лицея Броце с Рижской Саркандаугавской основной школой, а также Рижской школы Гайльэзерса с Рижской школой Межциемса. Также будет дана оценка ситуации в районах Болдерая, Даугавгрива и Кенгарагс.

Совершенствование сети учреждений предусматривает как их объединение, так и закрытие отдельных мест оказания услуг. В Агентскалнсе планируется объединить Рижское 132-е дошкольное образовательное учреждение «Иевиня», детские сады «Спридитис» и «Пумпуриньш», при этом будут сохранены обе точки оказания услуг. Подобное решение намечено и в Зиепниеккалнсе, где предполагается объединить Рижское 124-е дошкольное учреждение «Дзэрвените», Зиепниеккалнский детский сад и дошкольное учреждение «Зиепниеккалнс». В Гризинькалнсе будут объединены Рижское 44-е дошкольное учреждение, Гризинькалнский детский сад и дошкольное учреждение «Гризинькалнс» — там также сохранят все существующие места предоставления услуг.

В ряде районов, однако, предполагается сократить количество используемых зданий. В Болдерае прекратит работу здание на улице Стурманю, 7, в Ильгюциемсе — на улице Лидоню, 10A, а в Пурвциемсе — на улице Марса гатве, 16. Соответствующие дошкольные учреждения продолжат работу в других имеющихся у них зданиях. Более масштабная реорганизация планируется в Иманте, где предполагается объединить несколько дошкольных учреждений — Рижское 104-е дошкольное учреждение, а также детские сады «Курземе», «Имантa», «Маргриетиня» и «Камените». В Кенгарагсе планируется объединить детские сады «Зилбите» и «Дзинтариныш».

Параллельно в других районах реорганизация предусматривает сокращение количества точек оказания услуг. Это коснётся Даугавгривы, Вецмилгрависа, Дзирциемса, Кенгарагса, Латгальского предместья и Саркандаугавы, где в общей сложности будут освобождены семь зданий, которые самоуправление планирует использовать для выполнения других актуальных функций.

Родителям не стоит волноваться - мэрия

Ранее Кирсис сообщал, что больше всего изменения в сети дошкольных учреждений коснутся таких районов, как Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс.

Он пояснил, что в Риге планируется физически закрыть десять зданий детских садов, а ещё ряд дошкольных учреждений будет реорганизован — детсады в этих местах сохранятся, но будут юридически объединены, что позволит сэкономить административные ресурсы. В качестве примера он назвал два соседних детских сада на улице Слокас, 126 и 126а, чьи администрации и делопроизводство будут объединены.

Кирсис подчеркнул, что в случаях, когда места предоставления услуг сохраняются, родителям не стоит волноваться. Даже там, где детсады будут закрыты полностью, другие дошкольные учреждения находятся всего в нескольких кварталах.

Отвечая на вопрос о планируемых изменениях в сети общеобразовательных учреждений столицы, заммэра напомнил, что уже в прошлом году было принято решение об объединении 31-й средней школы в Вецмилгрависе с Ринужской средней школой. Также планируется в следующем году объединить начальную школу Гайльэзерса с Межциемской начальной школой, а также начальную школу в Саркандаугаве с Броценским лицеем.

Как сообщалось, из-за так называемой демографической ямы и снижения числа учеников, в Риге планируется закрыть и объединить несколько дошкольных и общеобразовательных учреждений, так как в отдельных местах их заполняемость составляет лишь 50–60% от полной вместимости.