Уже второй месяц продолжается перепалка между минфином и минэкономики. Поводом послужило информационное сообщение минфина с предложением отобрать у Центра защиты прав потребителей (находится в структуре министерства экономики) функции контроля за внебанковскими финансовыми компаниями и передать эти функции Банку Латвии.

Минэкономики считает подготовленное информационное сообшение поверхностным и вообще не видит смысла в такой реформе. По слухам, спор по этому вопросу, в том числе и в правящей коалиции, проходит на повышенных тонах.

Острая полемика случилась и в прямом эфире - в дискуссионной программе Латвийского ТВ "Kas notiek Latvijā?". И.о.директора Центра защиты прав потребителей Андис Приедитис назвал информационное сообщение минфином "браком" и призвал переписать документ, чтобы он базировался на реальных данных.

Вице-президент Банка Латвии Санита Пургайле, в свою очередь, обратила внимание на то, что молодые люди набирают кредиты во внебанковских финансовых компаниях, влезают в долги и потом портят себе на всю жизнь кредитную историю. На это министр экономики Виктор Валайнис заметил, что если есть проблема с кредитными долгами у молодежи, то предлагайте тогда законодательные поправки на сей счет. "Но при чем здесь регулирование самой сферы внебанковского кредитования?!"

Как ожидается, споры по этому вопросу продолжатся и на ближайшем заседании коалиции.