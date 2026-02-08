До 30 июня 2027 года предполагается закончить переходный период, после которого проводы в последний путь в ЛР должны стать строго регламентированными.

Имя твое – известно

Муниципалитеты Латвии смогут объявлять кладбища «закрытыми», если на них «нет свободных мест для проведения захоронений», гласит п. 3 ст. 3 нового Кладбищенского закона. Местные власти получают большие права в оказании ритуальных услуг населению.

Самоуправления должны будут вести электронный регистр захоронений со схемами, нумерацией могил, а также личными данными захороненных, включая их персональные коды. Ибо это только кажется, что по ту сторону уже не нужны эти бюрократические нюансы, которыми осчастливили свободную республику более 30 лет назад…

Хозяйственные субъекты, в данном случае Думы городов и краев, обязываются: «Ухаживать соответственно установленному самоуправлением порядку за местами могил умерших без принадлежности и неизвестных (не идентифицированных) умерших, а также местами могил, права на использование которых у держателей… отняты в связи с неухоженностью…»

Первоочередными правами захоронения на территории муниципального кладбища пользуются жители данного административного субъекта; возможно также исполнение свободной воли покойного (например, если он после смерти пожелал вернуться на малую родину); предполагается также резервация мест. Ну, это, разумеется, опять же зависит от степени заполненности конкретного некрополя.

Чья это церковь будет

Распространенный стереотип о том, что уж что-что, а за могилками в этой стране ухаживать умеют, на самом деле отнюдь не столь однозначен. Иначе не было бы столько дискуссий в отношении Кладбищенского закона, который ныне проходит утверждение в парламенте Латвии.

– Кладбище находится на земле самоуправления, а на нем есть строения, принадлежащие другому лицу, – рассказал о примере конфликтной ситуации председатель Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров (независимый депутат).

Например, в живописном приморском поселке Юркалне есть кладбище, а на нем католическая церковь. Со своей стороны, в Вентспилсе на кладбище муниципалитета имеется каплица. На секундочку – ритуальное предприятие самоуправления!

А вот в Риге, сообщил депутат, есть такое кладбище Екаба – а на нем церковка, которая не вписана в Земельную книгу. То есть, по его словам – «нелегальное строение».

Между прочим, к сведению политика, в 2019-20 гг. занимавшего пост рижского градоначальника – Рижская Христова евангельски-лютеранская церковь имеет вполне себе официальный адрес, ул Менесс 1. У нее давняя и славная история – каменную капеллу возвели в разгар Великой Французской революции, в 1793 году. В 1886 году завершили ее перестройку по проекту балтонемецкого зодчего Отто фон Сиверса (1836-1909, официальный архитектор Лифляндского дворянства). После добровольно-принудительной репатриации местных остзейцев в 1939 году, чудненький храм был вандализирован, и в нем разместили мастерскую по производству гробов. Стараниями бывших рижан, проживающих в ФРГ, и их потомков, 30 лет назад началось возрождение церкви. Но, видимо, над ней опять нависла угроза?

Творческие люди

«Конечно, мы можем творчески подойти», – оговорился депутат. А вот представители Юридического бюро рассудили – самоуправления должны издавать обязывающие правила, в которых пояснять, как и кому принадлежат данные церкви, каплицы и т.д. Ведь конфессия – это очень важно для прощания с близкими людьми.

– Я думаю, что нет проблемы, – высказался со своей стороны депутат Ингмарс Лидака. – Наличие на кладбище церкви не меняет цели, для которой предназначено кладбище. Что, там будут проводить рок-концерты? Мы сами порождаем проблемы, и думаем, как их решать.

– Ну сколько там этих культовых зданий, – скептически высказался депутат Андрейс Целяпитерс (избран по списку «Нового Единства», ныне внефракционный).

«Мы нормальные, живем в обществе»

И.Лидака высказался далее, что Сейм хочет слишком зарегулировать столь естественную вещь, как прощание с усопшими.

– Мы же знаем, что нельзя плевать на улицах, – сказал депутат. – Я думаю, есть полиция самоуправлений, которая способна и может оценить, что человек на кладбище делает, как он себя ведет. И если кто-то, напившись, начнет там орать песни, то все совершенно ясно. Мы не должны записывать это в обязывающие правила.

Определенный люфт для понимания все же остается – к примеру, можно, или нельзя, с собачками? В частности, Большое кладбище (и входящее в него кладбище Екаба), которое официально превращено в парк, содержит несколько десятков могил знаменитых латышских деятелей: Кришьяна Барона, Кришьяна Валдемара, Андрея Пумпура. Но в то же время собаководы безнаказанно выгуливают там своих питомцев! То есть, такое себе, гибридное святилище получается…

Националист Угис Митревицс обратил внимание также на то, что крупный зеленый массив, фактически в центре Риги, зачастую используется для проведения забегов, ориентирования и т.п. спортивных мероприятий. А ведь рядом, между прочим, действующее (частное) Покровское кладбище, где, так же ведутся захоронения. Сам У.Митревицс в бытность мэром Сигулды был вынужден принять решение об ограничении езды на велосипеде по улице, ведущей между двух кладбищ…

Связывают пальцы ног, заворачивают в саван

На взгляд Вашего автора, все же депутаты Сейма недостаточно глядят в будущее. К примеру, они все же должны были бы учесть постепенную, но неотвратимую смену этно-конфессионального состава населения ЛР. И, если в настоящее время подавляющее большинство приезжих из «третьих государств» – молоды и здоровы, то, в силу неизбежного хода жизни, через несколько десятилетий вполне резонно станет вопрос о проводах в последний путь.

В связи с этим, укажем основные аспекты индуистских похорон в Европе:

Похороны стараются провести как можно быстрее, обычно в течение 24–48 часов после смерти. Тело омывают, наносят масла (сандал), одевают в простую одежду, часто белую, заворачивают в саван, а большие пальцы ног связывают. Церемония прощания проходит в крематории. Поются мантры, читаются священные тексты, возлагаются цветы. В отличие от Индии, тело не сжигают на открытом костре, а используют гроб, который сжигается вместе с телом. После кремации родственники получают урну. В Европе часто развеивают прах в специально отведенных местах или, следуя традиции, перевозят его для погружения в Ганг. Традиционный траур длится до 13–30 дней, в течение которых проводятся поминальные обряды.

Вопрос о специальном месте, где будет развеян прах поклонников Шивы и Вишну, очевидно, также будет определять самоуправление Риги. Вероятно, к тому времени там уже будет соответственная фракция.