Продавцам и покупателям в Латвии могут запретить говорить по-русски. По-украински можно 26 26855

Политика
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продавцам и покупателям в Латвии могут запретить говорить по-русски. По-украински можно

Депутат Национального объединения подал предложение о поправках к законодательству, призывая закрепить в нём положение о том, что коммуникация с потребителями осуществляется на государственном языке.

Депутат предлагает установить, что общение потребителя с продавцом или поставщиком услуг — предоставление информации, обслуживание и заключение договора — происходит на государственном языке.

Также предлагается закрепить в законе, что потребитель в Латвии имеет право получать услуги только на латышском языке.

В предложении предусмотрено установить, что поставщик услуг обеспечивает подготовку документов, необходимых для оказания услуг, используемые интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, колл-центр или инфраструктура очного обслуживания, на латышском языке.

«Права потребителя нарушены, если потребитель не получает информацию об услуге или товаре на латышском языке», — предусматривает предложение националистов.

Есть исключение: если клиент согласен и продавец или поставщик услуг может это обеспечить, то общаться позволят на официальном языке государства-члена или государства-кандидата Европейского союза. Например, на албанском, украинском или по-грузински.

На начало 2026 года статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз имеют 9 государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

#Латвия #государственный язык #национализм #права потребителей #украинский язык #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(26)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    9-го февраля

    🙂‍↕️ даёшь олбанский госязыком в Латвии (и попутно его переименовать в латышский №2!). Дождались!© Кащеев 👅 язык 😛 падонкаф с Удафф.ком всенепременно тут необходим мастхев. Подолаем последствия оккупации разом! Разом нас багато — нас не подолаты!©

    22
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    8-го февраля

    Война войной, я понимаю трагедия и ужас. Но украинцы что особенные они не люди, им язык государственный учить не надо? Даже американцам, британцам и тд, языком в нос тычат, а украинцы видимо особенная каста, неприкасаемые б.... ь. Скоро не будет Латвии а будет балтийский филиал Украины. Местных кто тут всю жизнь живут замучили уже, а украинцы видимо особенные. Как же это достало уже. Я понимаю война, беженцы и тд, но б.... ь(простите без мата не могу) о своих в первую очередь думайте, и украинец украинцу рознь, полно тех кого война вообще не задела, но бегут при этом под шумок как и остальные, кого это на прямую коснулось. Разделяйте мух от котлет, кто есть кто, кому действительно нужна помощь и нужно идти на уступки какие-то (не в убыток своему же народу, что логично) а кого нафиг свою родину защищать! Я вообще заметил одну тенденцию, очень много украинцев, в Латвии руководящие должности занимают,с ходу приземляются на тот стул, которого местный несколько лет ждал и пахал ради этого как проклятый, а приехала какая-то Оксанка с Миколай, и на тебе сходу местечко нагретое,без языков на С2 и тд. Справедливо это? Не думаю.Я против войны, с первых же дней, но какой-то перебор начинается. Свой народ на помойку, зато приезжим все ништячки.

    113
    5
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Иннокентий Сидоров
    9-го февраля

    Многа букав, камрад Кеша, в твоём неалбанском ( неасилил!) Пиши исчо!

    8
    5
  • VS
    Vad Sorry
    8-го февраля

    Раскрою секрет... Ни кто мне ни сможет указывать на каком Языке я разговариваю!!!

    149
    6
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Vad Sorry
    9-го февраля

    Браво, камрад! Яростно "плюсую"! )

    8
    1
  • MiU
    Made in USSR
    8-го февраля

    Пожалуйста опубликуйте эти требования в туристических проспектах, рекламирующих Латвию. Желательно с санкциями к тем, кто не может обеспечить свой запрос на латышкском языке. Думаю, что жители "условной Англии" будут очень этому рады. Ведь теперь (согласно требованиям) английский язык они смогут использовато только, если продавец им владеет. Страна дураков-националистов.

    121
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    8-го февраля

    Т, е. теперь напртмер Maxima будет посылать кассиров на курсы хохляцкого или грузинского языка или же кассиры будут посылать носителей этого языка.

    99
    4
  • I
    Inga
    8-го февраля

    по сербски.

    58
    2
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Inga
    9-го февраля

    Добре дошла, братушка ) Србски аз незнам )

    2
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го февраля

    Странно - мороз усиливается, а остатки мозга у нациоАнал-депутанов закипают. Тупой... в смысле Добрый - где ты? Расскажи нам, как это предложение ценно и важно для всех нас, оправдай свой ник...

    146
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    8-го февраля

    Мимо проползающий со стеклянным хреном в зубах,поблагодари за это путлера.Многие проблемы у граждан раши,Беларуси в Латвии начались после начала Сволочной Военной Операции

    8
    138
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    8-го февраля

    А также усубились проблемы у русскоговорящих жителей Латвии. Не благодари.Поблагодари путлера

    9
    118
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    9-го февраля

    Самому еще читать детские стишки "Кошка бросила котят - это Путин виноват" не надоело? Ну конечно, это вездесущий Путин уговорил Латвию изрядно поворовать на строительстве "Рейл Балтика" и красить кабинки за 3000 евро. Это злобный Путин научил украинских миндичей отливать золотые унитазы на американские и европейские деньги. Это хитрый Путин вмешивался в выборы в ЕС и протолкнул на высокие посты ничтожеств и тупиц типа Каллас.

    Может, хватит списывать собственную тупость, слабость и вороватость на Путина и на русских? Физику учить надо - на всякое действие найдётся противодействие. И чем больше ты сжимаешь пружину, тем глубже она войдёт тебе в глаз, распрямившись.

    И только Добрый так и останется в истории дураком со стеклянным хреном. Уже разбитым... :)

    28
    0
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    9-го февраля

    Мимо проползающий со стеклянным хреном в зубах-ты необучаем от слова совсем.В твои 80 лет это уже поздно.Родился дур..ом,круглым дур..ом и закончишь своё никчемное существование

    0
    9
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    9-го февраля

    Граждане Беларуси и раши вынуждены были сдавать латышский язык и затем часть из них покинуть территорию Латвии из-за проекта Real Baltic?Или из-за того что выбрали Каллас?Граждан Беларуси и раши поувольняли с работы из-за того,что в Латвии покрасили кабинки по 3000 евро?То,что в любой стране есть чиновники,пилящие бюджет-это печально.Латвия -не исключение.Но есть причина и есть следствие.Но для твоей одной извилины понять это очень сложно. И эта одна извилина у тебя на заднем месте.Мне тебя жаль.Тошнишь под каждой статьёй.Не надоело ещё?Ждёшь пока пинка под зад из Латвии не дадут?Так ты давно это заработал.

    0
    10
  • З
    Злой
    8-го февраля

    Если примут такой закон, то просто когда мне будут звонить с предложением каких-то услуг, я буду просто посылать их накуй и ложить трубку.

    179
    3
  • Д
    Добрый
    Злой
    8-го февраля

    Ты можешь посылать по телефону кого-угодно.Представляю:как они испугаются.Положат трубку и подумают что опять на рашистское быд..о нарвались

    7
    118
  • Д
    Дед
    Злой
    8-го февраля

    Доброму. Чего там боятся, боятся не надо. ЛМТ не стало говорить по русски, нет сайта на русском, я не хочу говорить на латышском, и теперь уже несколько лет пытаются , чтобы я снова стал их клиентов, но операторы всегда говорят на русском. Нас много, мы сила. Ни один продавец не может себе позволить, чтобы русские в Латвии, его обходили стороной. Были бы более сплоченные и никакое правительство не смогло продвигать такие законы. Хотя принять этот закон, может и не удастся- ЕС не разрешит дискриминацию в законах. В Латвии все законы правильные. Правда их не выполняют и суды игнорируют.

    101
    2
  • MM
    Margus Marjanen
    Злой
    8-го февраля

    Кого то срочно надо отправлять в психушку. Ето же настоящий идиотизм, за ето головы надо отрубить чтоб лудей не мучали.

    52
    1
  • A
    Anim
    8-го февраля

    Эти недоразвитые когда нибудь угомонятся?

    215
    4
  • З
    Злой
    Anim
    8-го февраля

    Они другого не умеют просто, ума не нажили.

    147
    4
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Anim
    9-го февраля

    100%! Лингвоэтносадизм какой-то дэтэктэд!

    5
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Albina LV
    8-го февраля

    Судя по твоей навязчивости, дЭвушка, я столько не выпью. Ты ж, наверное, страшна, как этот Пунтулис, раз на ночь набиваешься... :)

    44
    1
  • A
    Aleks
    8-го февраля

    А фамилия депутата как?! Какой то мифический депутат или новость просто высосана из пальца?! Или фамилия депутата пахнет сероводородом?!👅😎

    206
    5
  • ПП
    Просто Прохожий
    Aleks
    8-го февраля

    Депутат от оппозиционного Нацобъединения Наурис Пунтулис.

    85
    2
Читать все комментарии

