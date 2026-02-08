Депутат Национального объединения подал предложение о поправках к законодательству, призывая закрепить в нём положение о том, что коммуникация с потребителями осуществляется на государственном языке.

Депутат предлагает установить, что общение потребителя с продавцом или поставщиком услуг — предоставление информации, обслуживание и заключение договора — происходит на государственном языке.

Также предлагается закрепить в законе, что потребитель в Латвии имеет право получать услуги только на латышском языке.

В предложении предусмотрено установить, что поставщик услуг обеспечивает подготовку документов, необходимых для оказания услуг, используемые интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, колл-центр или инфраструктура очного обслуживания, на латышском языке.

«Права потребителя нарушены, если потребитель не получает информацию об услуге или товаре на латышском языке», — предусматривает предложение националистов.

Есть исключение: если клиент согласен и продавец или поставщик услуг может это обеспечить, то общаться позволят на официальном языке государства-члена или государства-кандидата Европейского союза. Например, на албанском, украинском или по-грузински.

На начало 2026 года статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз имеют 9 государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.