В понедельник, 9 февраля состоится заседание Рижской думы, на котором будет принято решение о пожертвовании Украине 100 000 евро.

Как говорится в проекте решения, Рижская дума получила просьбы от Киевской областной государственной администрации, Европейского комитета регионов и посольства Украины в Латвии о срочной и конкретной поддержке Украины в сложившейся чрезвычайной ситуации в украинском энергетическом секторе.

Украина нуждается в генераторах, когенерационных установках, системах хранения энергии или эквивалентном техническом оборудовании.

Поэтому самоуправление планирует перечислить 100 000 евро из резервного фонда Рижской думы в фонд посреднической организации "Ziedot.lv" для поддержки Украины.

"Продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины намеренно лишают гражданское население тепла, света и основных услуг в разгар суровой зимы, - заявила комиссар ЕС по вопросам равенства Хаджи Лабиб. - Их цель - сломить дух Украины. Это не получится".