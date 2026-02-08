Baltijas balss logotype
Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев

Политика
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
ФОТО: LETA

В понедельник, 9 февраля состоится заседание Рижской думы, на котором будет принято решение о пожертвовании Украине 100 000 евро.

Как говорится в проекте решения, Рижская дума получила просьбы от Киевской областной государственной администрации, Европейского комитета регионов и посольства Украины в Латвии о срочной и конкретной поддержке Украины в сложившейся чрезвычайной ситуации в украинском энергетическом секторе.

Украина нуждается в генераторах, когенерационных установках, системах хранения энергии или эквивалентном техническом оборудовании.

Поэтому самоуправление планирует перечислить 100 000 евро из резервного фонда Рижской думы в фонд посреднической организации "Ziedot.lv" для поддержки Украины.

"Продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины намеренно лишают гражданское население тепла, света и основных услуг в разгар суровой зимы, - заявила комиссар ЕС по вопросам равенства Хаджи Лабиб. - Их цель - сломить дух Украины. Это не получится".

Читайте нас также:
#Рига #кризис #помощь #энергетика #дипломатия #гуманитарная помощь #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
7
0
13

Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Дед
    8-го февраля

    А у жителей Риги спросили. Уверен, что большинство не согласно, чтобы их деньги куда то отправляли, хоть Украине, хоть кому!

    8
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го февраля

    Куда ни поглядишь на думской трассе -

    Повсюду пидорас на пидорасе!

    14
    1
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    9-го февраля

    Тупой,мимо проползающий со стеклянным разбитым хреном в зубах,на себя в зеркало посмотри

    0
    1
  • A
    Aleks
    8-го февраля

    Так одни и те же люди.Справа флаг Украины-слева Латвии ,а посередине минора.🔯 Как не помочь родным человечкам,притом если деньги пойдут наликом,то кто то получит откат,а если даже генераторами или другими вещами,то все равно слупят ,,Слуги народа,,🔯 с украинцев ,и уж Клейнберг точно не будет обижен....👽😈

    15
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го февраля

    Всё правильно!

    Плевать на то, что коммунальные счета нечем оплачивать, латышские пенсионеры без лекарств сидят.

    Уже на жратву ничего не остаётся.

    Главное, это помощь Украине!

    50
    1
Читать все комментарии

