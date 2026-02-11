Глядя на повестки дня последних пленарных заседаний Сейма и на длительные парламентские дискуссии, может сложиться впечатление, что все актуальные внутренние проблемы Латвии решены.

Сильно беспокоит Гондурас

Сперва, напомним, в Сейме прошли ежегодные дебаты по внешней политике, которые продолжались более 10 часов. Депутаты с упорством, достойным лучшего применения, буквально рвались на трибуну, чтобы высказаться о ситуации в международной политике. В общем, «нас сильно беспокоит Гондурас».

Но на этом все не закончилось — напротив, все только началось! Еще в тот день, когда проходили упомянутые внешнеполитические дебаты, в повестке дня значилось крайне неприятный для правящих и особенно для двух правящих партий – «Новое Единство» и «Прогрессивные» – документ от оппозиции. Это был проект заявления Сейма в поддержку предоставления президенту США Нобелевской премии мира.

Опасное заявление

Казалось бы, с одной стороны, ну чего там страшного? Все-таки речь идет о премии ни какому-нибудь «второстепенному» главе государства, а президенту США — нашего главного стратегического союзника. Почему бы такое заявленьеце не принять?

Особенно учитывая, что Нобелевскому комитету от этого заявления латвийского парламента ни холодно, ни жарко, а главе Белого дома, если он об этом узнает, конечно, будет приятно. И Латвию он, как заметил в телеэфире один экс-политик, потом запомнит в позитивном плане и, если что, придет нам на помощь…

Но, с другой стороны, проголосовать за проект от оппозиционной партии, это значит:

во-первых, играть по правилам этой ненавистной оппозиции,

во-вторых — есть риск обидеть страны Северной Европы, которые выразили свое недовольство действиями Трампа по вопросу Гренландии. И теперь ждут солидарности от других стран ЕС и соседних стран Балтии — в первую очередь.

Самое же неприятное для Силини и Ко заключалось в том, что «зеленые крестьяне», как и в случае с законопроектом о Стамбульской конвенции, были готовы голосовать за этот проект. С точки зрения «зеленых крестьян» это было бы весьма логичным шагом — раз уж спикер Сейма от «зеленых крестьян»Дайга Миериня подписала похожее письмо в поддержку «нобелевки» для Трампа, то и остальные однопартийцы вполне могут проголосовать за этот проект.

Планы А, В и С

Допустить очередной раскол в коалиции — и снова по международному вопросу – лидеры «Нового Единства» не могли. И они начали думать над, как выразился глава парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц, планом А, B и С.

По слухам из кулуаров власти, план А предусматривал то, что проект заявления не будет обсуждаться ни на очередном, ни на следующем пленарном заседании, но, чтобы администрация Белого дома не обиделась, депутаты проголосуют за передачу этого проекта в комиссию Сейма по иностранным делам, где документик и… похоронят. То есть его просто не будут включать в повестку дня заседания комиссии.

Это уже годами отработанная тактика: если ту или иную инициативу оппозиции политически неудобно сразу отклонить, то документ передается в комиссию и… кладется в долгий ящик. Такая судьба, например, постигла поправку все той же партии «Латвия на первом месте» в Конституцию о том, что государство защищает семью, состоящую из мужчины и женщины, а также детей.

План B предусматривал, что документ передается в комиссию, но там существенно дорабатывается и уже поступает в Сейм в совершенно ином виде.

И, наконец, план C заключался в том, что коалиция разрабатывает альтернативное заявление, в котором, с одной стороны, выражается поддержка миротворческим усилиям Трампа и США в целом, но с другой стороны — о Нобелевской премии вообще не упоминается.

Выбрали третий вариант

В итоге коалиция договорилась о плане С. Говорят, что «зеленые крестьяне» были не очень довольны содержанием документа, в котором действительно «нобелевка» вообще не фигурировала. Но все-таки потом «сдались», поняв, что у них нет выбора, ведь этот альтернативный вариант согласились подписать и депутаты от части правой оппозиции — то есть от Объединенного списка и Национального объединения.

Голосовать против этого варианта и поддерживать первое заявление означало бы… фактически уйти в оппозицию. И позволить «прогрессивным» сплотиться с Нацобъединением и Объединенным списком.

После того как большинство Сейма согласовало вариант С, первое заявление оппозиции про Тампа и просто необходимую для него премию, по мнению правящих, уже политически можно было бы и утопить. Так в минувший четверг и было сделано: сперва депутаты большинством голосов приняли альтернативное заявление, а спустя пару часов вообще отклонили первое заявление, с которого и был затеян весь этот сыр-бор.

Что скажет посол?

Значит ли это, что правящие всех «перехитрили»? С точки зрения внутренней политики — это был весьма неглупый шаг. Избирателям упомянутых партий, которые, мягко говоря, не слишком симпатизируют Трампу, этот ход наверняка понравился или, во всяком случае, не вызвал раздражения.

Однако едва ли новому послу США, которая через пару недель прибудет в Ригу, подобный кульбит придется по душе. Ведь всем очевидно, что альтернативное заявление вообще появилось лишь для того, чтобы ни в коем случае не было принято заявление в поддержку «нобелевки» для Трампа.

Похоже, близость выборов заставляет сеймовское большинство даже «обидеть» Вашингтон — это для депутатов кажется меньшим злом, нежели разозлить свой электорат, который зол на главу Белого дома за, на их взгляд, заигрывание с Путиным и Россией.

Скоротать время в ожидании счетов за отопление

Все это очень занимательно, но у многих избирателей может возникнуть другой, более закономерный вопрос: а разве действительно других проблем у депутатов Сейма нет?

Как сказал психотерапевт и общественный деятель Нил Константинов, более 4500 человек умирают от рака, не получив эффективных медикаментов, а депутаты сутками напролет обсуждают далекие от Латвии мировые проблемы.

Можно добавить и то, что латвийцы в ужасе ждут январских счетов за отопление, а депутаты тем временем обсуждают, как понравится или не понравится Трампу, и при этом сохранить лицо.

А что, так можно было?

Председатель Сейма Литвы Юозас Олекас отказался подписывать письмо, инициированное председателем Кнессета Амиром Оханой и спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, в котором они призывают присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Литва – не единственная страна, которая не стала подписывать письмо. В частности, спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.