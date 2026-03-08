Вторую по величине зарплату в январе получил Янис Грасбергс (NA) — 5468,56 евро, а на третьем месте находится Эдвардс Смилтенс (AS) с 5317,49 евро. Далее следуют Райвис Дзинтарс (NA) с 5280,30 евро и Андрис Шуваевс (P), который в январе заработал 5089,05 евро.

Среди получателей самых высоких выплат также упоминаются Янис Вуцанс (ZZS) с 5017,92 евро, Андрейс Юдинс (JV) — 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица (JV) и Агнесе Краста (JV), каждая из которых получила 4948,80 евро.

Депутаты Сейма получают зарплату из средств государственного бюджета. Как и для других государственных должностных лиц, их вознаграждение регулируется законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Зарплата парламентариев автоматически пересматривается каждый год в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране.

Депутаты могут получать дополнительную часть вознаграждения за выполнение определённых должностей — например, в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов.

Депутаты не получают дополнительных выплат за участие в заседаниях Сейма и комиссий, делегациях или депутатских группах. Также им не выплачиваются премии.

Парламентариям компенсируются расходы, связанные с выполнением депутатских обязанностей. Они могут получать компенсацию аренды жилья и транспортных расходов. Система компенсаций построена так, чтобы депутаты, избранные из более отдалённых регионов, находились в равных условиях, например, с депутатами из Риги.

Максимально допустимый размер компенсации зависит от места жительства депутата: чем ближе он живёт к Риге, тем меньше возможная сумма компенсации.