Депутат к закону о Rail Baltica предложил убийственную поправку

Дата публикации: 10.03.2026
ФОТО: LETA

Парламентарий предложил... прекратить мучения с этим проектом.

Завтра комиссия Сейма по народному хозяйству рассмотрит поступившие ко второму чтению поправки в Закон о реализации проекта Rail Baltica. Удивительно, но факт: проект де юре реализуется уже более 10 лет, однако до сих пор не было закона, в котором бы фигурировали ответственные за проект ведомства и были бы четко определены цели проекта. И вот только сейчас парламентарии с подачи правительства пытаются принять соответствующий закон. О том, чтобы рассмотрение нормативного акта не было скучным, позаботился, в частности, независимый депутат Александр Кирштейнс, который предложил записать, что "Целью закона является приостановление проектирования и строительства железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica и связанных с ней сооружений на территории Латвии одновременно с моментом вступления в силу настоящего закона ".

Иными словами, политики призвал прекратить мучения и остановить проект, на реализацию которого все равно катастрофически не хватает средств.

Депутат А. Кирштейнс предложил также внести поправку, которая гласит: Кабинет министров принимает решение о выходе Латвии из межгосударственного проекта Rail Baltica из-за его экономической невыгоды, многократного превышения первоначальных расходов и отсутствия источников финансирования".

Очевидно, что данные предложения депутата будут отклонены.

Не менее интересным является и предложение лидера входящей в коалицию парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийса Рокпелниса: "Статья 1_1. Финансирование проекта Rail Baltica

(1) осуществление проекта Rail Baltica финансируется из следующих источников:

  1. Инструменты политик Европейского Союза и инструменты прочей иностранной финансовой помощи - в размере 85 процентов от общих относимых расходов на проект;

  2. средств государственного бюджета в размере не более 15 процентов от общих относимых расходов на проект.

(2) Предусмотренное для реализации проекта Rail Baltica финансирование используется только для выполнения установленных настоящим Законом задач.»

Смысл поправок депутата Рокпелниса в том, чтобы запретить тратить из госбюджета на данный проект века более 15% от общих затрат на Rail Baltica, как и было обещано еще в момент запуска этого проекта, то есть более 10 лет назад.

#Латвия #парламент #инфраструктура #финансирование #экономика #Rail Baltica
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
