Один из лидеров Национального объединения Янис Домбрава в социальной сети X прокомментировал последние статистические данные по числу проживающих в нашей стране россиян.

"С тех пор как добились поправок к Закону об иммиграции, число россиян сократилось на 11 858 (официальные данные из УДГМ). В основном это были враждебно настроенные по отношению к государству лица", - заявил депутат Сейма.

На это отдельные комментаторы отметили, что уехавших уже "заменили" граждане третьих стран, которые несут бОльшую угрозу Латвии.