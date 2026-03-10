Кабмин объявляет борьбу испанскому слизню

Политика
Дата публикации: 10.03.2026
LETA
Изображение к статье: Кабмин объявляет борьбу испанскому слизню
ФОТО: LETA

В повестку сегодняшнего заседания Кабинета министров включен вопрос о списке инвазивных видов в Латвии и мерах по предотвращению их распространения, пишет Diena.

Цель такого списка - определить виды, которые наносят ущерб биологическому разнообразию и экосистеме Латвии, а также здоровью человека или экономике, но не включены в список инвазивных видов Европейского союза (ЕС). Также планируется определить меры по ограничению распространения этих видов и восстановлению пострадавших экосистем.

В этой формулировке содержится ответ на вопрос, почему в упомянутом списке будет только испанский слизень (Arion vulgaris). Например, борщевик Сосновского, который является первым определенным в Латвии инвазивным видом, уже включен в список инвазивных видов ЕС.

Среди ста наиболее инвазивных видов испанский слизень считается одной из самых серьезных угроз в Европе, говорится в аннотации к документу. Испанский слизень соответствует основным критериям инвазивного вида: угрожает естественным биотопам, размножается в дикой природе, оказывает негативное экономическое воздействие (является сельскохозяйственным вредителем), снижает качество экосистемных услуг, создает угрозу здоровью человека и домашних животных. В соседних странах этот вид также считается инвазивным. Деятельность человека помогает испанскому слизню активно распространяться, главным образом через садоводство, в результате чего он заносится на новые территории, поэтому распространение вида не связано с естественным расширением ареала.

В Латвии этот вид появился относительно недавно - впервые он был зафиксирован в 2009 году в Пастенде. В последующие годы значительного его распространения не наблюдалось, однако в 2020 году произошла экспансия. В настоящее время в Латвии, включая наблюдения населения, уже выявлено 662 места его обитания (данные на 1 апреля 2025 года). Быстрому распространению слизня способствует ввоз саженцев из других стран и торговля зараженными растениями.

С середины XX века испанский слизень появился почти во всех европейских странах. Страны Балтии были одними из последних, куда он был занесен. Эстония и Литва также прилагают значительные усилия для ограничения распространения и уничтожения испанского слизня.

#сельское хозяйство #Латвия #экология #инвазивные виды
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
