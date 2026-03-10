Ринкевич: военные действия на Ближнем Востоке не должны затмевать поддержку Украины

Дата публикации: 10.03.2026
LETA
Война на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание от поддержки Украины ни в военной, ни в финансовой сфере, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

Ринкевич заявил, что Латвия и Чехия - близкие союзники, у которых есть общее понимание вопросов НАТО и Европейского союза. Президент поблагодарил Павела за инициативу Чехии по программе боеприпасов, в которой участвовала и Латвия. Президент отметил, что Украина получила необходимые артиллерийские снаряды в критический момент и сумела выстоять.

Павел подчеркнул, что разрешение конфликта в Украине важно для безопасности Европы, и добавил, что Латвия и Чехия продолжают поддерживать Украину всеми доступными способами - в военном, финансовом и политическом плане. В то же время он заявил, что необходимо оказать давление на Россию, чтобы она начала переговоры с Украиной, добавив, что до сих пор Россия не проявляет готовности к мирному решению и продолжает выдвигать нереалистичные требования, которые фактически означали бы полную капитуляцию Украины.

Латвия считает Иран агрессивной страной, проводящей агрессивную внешнюю политику против стран Персидского залива и поддерживающей Россию в войне против Украины, сказал Ринкевич. Он подчеркнул, что атаки Ирана на страны региона неприемлемы для Латвии, так как могут привести к эскалации. В то же время президент Латвии отметил, что Латвия хотела бы видеть дипломатический путь и отказ Ирана от ядерной программы и агрессивной внешней политики, и таким образом можно было бы урегулировать и этот конфликт.

Павел отметил, что ситуация на Ближнем Востоке влияет и на безопасность ЕС, и Евросоюз должен продолжать обсуждать свою реакцию. Президент Чехии добавил, что Европа не принимает активного участия в урегулировании конфликта: не было никаких политических консультаций, и Европа не участвует в координации вопросов ни со стороны США, ни со стороны Израиля, хотя ситуация напрямую затрагивает Европу.

Президент Чехии отметил, что возможным форматом могла бы стать встреча президентов, которые открыто говорили бы о конкретных решениях, чтобы ЕС и НАТО смогли согласовать общую позицию.

Президент Латвии поблагодарил Чехию за участие в многонациональной бригаде НАТО в Латвии, где уже несколько лет служат чешские солдаты. Чехия также участвует в воздушном патрулировании. Ринкевич напомнил, что в 1990-х и 2000-х годах латвийские офицеры широко использовали чешские военные школы.

Президент Латвии подчеркнул, что Чехия обладает современной оборонно-промышленной базой, которую можно активно использовать для расширения сотрудничества. Ринкевич также отметил необходимость улучшения военной мобильности между странами ЕС и НАТО.

Оба президента отметили большой интерес предприятий обеих стран к развитию сотрудничества в энергетическом, оборонном и транспортном секторах. В ходе визита президента Чехии состоится бизнес-форум, в котором примут участие представители деловых кругов Чешской Республики.

Павел также подчеркнул важность контактов между людьми, а именно программ обмена студентами и туристических потоков, которым способствуют прямые рейсы между двумя странами.

#Украина #Чехия #Латвия #энергетика #безопасность #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
