Цена на топливо в Риге достигла двух евро за литр. Это нормально? 5 2272

Дата публикации: 20.03.2026
С обострением войны на Ближнем Востоке на автозаправочных станциях крупнейших латвийских сетей средняя цена дизельного топлива увеличилась до двух евро за литр.

На автозаправках крупного розничного торговца горючим Circle K средняя цена дизельного топлива увеличилась на 29,6% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 2,014 евро за литр в эту пятницу.

Средняя цена бензина 95-й марки на АЗС при этом выросла примерно на 15,4% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 1,794 евро за литр в пятницу.

На автозаправках другого крупного торговца топливом Neste средняя цена дизельного топлива выросла примерно на 33,4% - с 1,497 евро за литр 27 февраля до 1,997 евро за литр в эту пятницу.

Средняя цена бензина 95-й марки на этих АЗС выросла примерно на 17,9% - с 1,507 евро за литр 27 февраля до 1,777 евро за литр в эту пятницу.

#ближний восток #война #Латвия #бензин #розничная торговля #экономика
Редакция BB.LV
