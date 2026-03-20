Депутат Европарламента Вилис Криштопанс надеется, что Европа вернется к правой политике, которая ориентирована на развитие экономики и на поддержку традиционной семьи.

«Только вдумайтесь: за прошлый созыв Европарламента, то есть за предыдущие 5 лет, было принято 13 тысяч нормативных актов — регул и директив. 13 тысяч! Разве таким мы хотим видеть Европейский союз?! Не пора ли вернуться к истокам и вспомнить для чего был учрежден ЕС и какие цели перед собой ставили отцы-основатели «союза стали и угля»!» - говорит депутат Европарламента Вилис Криштопанс из политической группы «Патриоты Европы».

– Отцы-основатели Европейского союза Шуман и Аденаэер задумывали ЕС, как пространство свободы — свободного движения рабочей силы и капитала, свободного развития предпринимательства.

Увы, сегодня из-за господства в ЕС левых сил, Европейский союз превратился в забюрократизированную структуру, которая стремится все сильнее ограничить суверенитет стран-членов ЕС, к тому же европейцам насаждаются ценности, которые, к примеру, мне совершенно чужды — ЛГБТ, множество полов, радужные флаги, однополые браки…

Это все в итоге может погубить Европу, это путь в никуда. Искаженные ценности ударяют не только по морали, но и по экономике тоже — мы видим, что Европа стагнирует, к тому же ЕС потеряла остатки всякого влияния на геополитику, мы больше не игроки на мировой карте.

– Господин Криштопанс, что же нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

– Во-первых, я надеюсь, что постепенно избиратели в странах ЕС начнут больше поддерживать правые силы, которые придерживаются консервативных ценностей. Только это может вернуть ЕС на мировую карту с точки зрения влияния на геополитические процессы!

Но самое главное — только смена идеологии может спасти ЕС от гибели. Жесткая миграционная политика, развитие предпринимательства, традиционные ценности — вот такая должна быть идеология!

Именно за это и выступает наша политическая группа «Патриоты Европы». Я горжусь тем, что был в числе учредителей этой группы и у нас сегодня очень сплоченная команда из 84 депутатов-единомышленников. Мы уже многого добились — в частности, удалось приостановить губительный «зеленый курс» хотя бы в автомобилестроении: ЕС вынужден был отказаться от перехода только на электроавтомобили, и производство машин с двигателями внутреннего сгорания продолжится!

Кроме того, благодаря и нашим голосам удалось затормозить процесс вступления в силу договора между ЕС и странами Южной Америки - теперь этот документ оценит суд ЕС. Я был единственным представителем Латвии, который голосовал против этого договора и уже получил благодарность от латвийских крестьян.

Вступление в силу данного договора привело бы к тому, что сельхозпродукция из стран Южной Америки хлынула бы в страны ЕС, вытесняя местную продукцию, то есть продукцию крестьянских хозяйств стран ЕС! Кстати, недавние акции протеста фермеров в Брюсселе и Страсбурге были связаны именно с этим договором — крестьяне справедливо опасались, что этот договор сделает их продукцию неконкурентноспособной.

Хотел бы напомнить, что я единственный представитель стран Балтии в Европарламенте, который работает в комитете по вопросам сельского хозяйства. И то, что я был делегирован в этот комитет, будучи представителем небольшой страны, говорит о том, что моя политическая группа «Патриоты Европы» понимает важность именно моей работы в данном комитете Европарламента.

Реальность такова, что ЕС «потерял ориентиры» - европейская политика стала совершенно пацифиской, исполнительная власть ЕС не понимает, что мир изменился и нельзя просто бегать с радужными флагами и кричать - «мы за мир во всем мире». Наш стратегический партнер - Соединенные Штаты, - неоднократно нам в последнее время говорили: мы заинтересованы в экономически сильном Европейском союзе, который готов развивать экономическое и оборонное сотрудничество на основе равноправия и взаимного учета интересов.

Что же касается нашей родной Латвии, то пока не сменится наша идеология, рассчитывать на близкие отношения с США вряд ли стоит! Да, нас будут дипломатически хвалить за выделенные 5% от ВВП на оборону и даже похлопают по плечу, но не более того! Нужна смена вектора развития и в этом смысле я надеюсь на грядущие парламентские выборы.

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.