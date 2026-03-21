Если избранный осенью Сейм до 19 ноября не выразит доверие новому Кабинету министров, Латвии придётся готовить временный бюджет на следующий год, говорится в документе Министерства финансов (Минфина), представленном комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Комиссия планирует обсудить совершенствование бюджетного процесса 24 марта.

Минфин подчёркивает, что подготовка бюджета длится несколько месяцев и начинается уже весной: министерства и социальные партнёры подают данные для фискального плана, оцениваются фискальные риски, ведомства проводят внутренние анализы, осенью самоуправления представляют свои предложения. Все эти этапы формируют основу для решений правительства и Сейма.

Ключевой этап — осень

Осенью процесс входит в решающую фазу:

в октябре правительство оценивает фискальные риски, рассматриваются макроэкономические прогнозы, подводятся итоги пересмотра расходов. Именно тогда становится ясно, удастся ли принять полноценный бюджет или возникнет необходимость во временном.

Что означает временный бюджет

Если формирование правительства затянется, после его утверждения работа над бюджетом будет вестись в ускоренном режиме:

в течение двух недель министерства должны представить проекты основного и специального бюджетов.

Хотя подготовительная работа позволяет быстро возобновить процесс, Минфин признаёт, что политическая неопределённость серьёзно влияет на эффективность и ресурсы вовлечённых институтов.

Новый подход к бюджету

В этом году бюджет впервые формируется на четыре года вперёд, что предполагает: более детализированные прогнозы, регулярную оценку расходов всех ведомств. Однако в министерстве подчёркивают: такие изменения работают эффективно только при политической стабильности и своевременном утверждении правительства. В противном случае полноценный бюджет заменяется временным решением.

Заседание комиссии Сейма по этому вопросу состоится во вторник в 10:00.