На коалиции обменяются мнениями и о том, целесообразно ли в нынешних геополитических условиях "давить" на торговые сети с тем, чтобы те снижали цены на продукты.

На ближайшем коалиционном совете правящие обсудят экономическую ситуацию в Европе и в Латвии в частности в свете затянувшейся войны в Персидском заливе. В этом контексте пройдет обмен мнениями о механизмах снижения или точнее - стабилизации цен на горючее и насколько снижение акциза позволит предотвратить рост цен на другие товары и услуги.

Партнеры по власти возобновят дискуссии о выводе тех или иных государственных обществ капитала на биржу.

Партнеры, как можно ожидать, опять будут долго спорить о том, кто же в конечном итоге должен отвечать за реализацию проекта века - Rail Baltica? "Прогрессивные" и, кстати, оппозиция полагают, что главеым куратором проекта должна быть глава правительства! "Новое Единство" настаивает на том, что и дальше отвечать за реализацию проекта должно министерство сообщений.