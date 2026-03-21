Остановить пандемию цен, вывести на биржу и назначить главного по Rail Baltica... 1 739

Политика
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Остановить пандемию цен, вывести на биржу и назначить главного по Rail Baltica...

На коалиции обменяются мнениями и о том, целесообразно ли в нынешних геополитических условиях "давить" на торговые сети с тем, чтобы те снижали цены на продукты.

На ближайшем коалиционном совете правящие обсудят экономическую ситуацию в Европе и в Латвии в частности в свете затянувшейся войны в Персидском заливе. В этом контексте пройдет обмен мнениями о механизмах снижения или точнее - стабилизации цен на горючее и насколько снижение акциза позволит предотвратить рост цен на другие товары и услуги.

Партнеры по власти возобновят дискуссии о выводе тех или иных государственных обществ капитала на биржу.

Партнеры, как можно ожидать, опять будут долго спорить о том, кто же в конечном итоге должен отвечать за реализацию проекта века - Rail Baltica? "Прогрессивные" и, кстати, оппозиция полагают, что главеым куратором проекта должна быть глава правительства! "Новое Единство" настаивает на том, что и дальше отвечать за реализацию проекта должно министерство сообщений.

#биржа #оппозиция #правительство #Rail Baltica
Автор - Абик Элкин
