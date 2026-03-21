Дело было на Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, где изучали финансируемые из госбюджета средства массовой информации, именуемыми у нас – общественными медиа.

Председатель Совета по общественным электронным СМИ Санита Уплея-Егермане признала, что имелось серьезное падение популярности, ибо «они не видели своего мнения о событиях в Украине». Вопрос, однако в том, «хотели ли бы мы это мнение широко отражать, легитимно ли это?»

…Конечно, точка зрения десятков тысяч людей, родившихся на Украине и живущих в Латвии много десятилетий; а также сотен тысяч людей, которые имеют там родственников и неоднократно там бывали — не может составить ни малейшего интереса для госТВ.

Смерть режиссера объединила зрителей и читателей

Член Совета по общественным электронным СМИ Андрис Саулитис пожаловался, что среди русскоязычных есть немало тех, кто «чрезвычайно критичен», и не использует национальных СМИ. Он затруднился определить причинно-следственную связь, и сослался на то, что этим вопросом занят Университет Страдиня.

– Они не видят себя в этом содержании, – заявила С.Уплея-Егермане. Но тут уж ничего не попишешь: «Сатверсме предполагает единое, а не раздельное». Оттого и осуществляется новый подход, где более не будет «сегрегации», а все передается на латышском языке. Есть, конечно, перевод отдельных материалов на интернет-платформе LSM, но, опять-таки, «чтобы мы потребляли одно и то же».

В среду национальных журналистов включены представители нацменьшинств, которые, быть может, «не говорят на образцовом латышском языке, с акцентом и так далее». Примером того, что общее содержание начинает становиться популярным, стала востребованность материалов о недавно почившем режиссере Я.Стрейче.

Подход, конечно, интересный... Увы, в Латвии много всяких «проминэнцэс» в преклонном возрасте; неизбежно выйдут некрологи, и все вместе всплакнем, сообща почитаем. Или, скажем, идол национальной эстрады схвачен за совершение аварии с 2 промилле алкоголя — опять же тема для общего интереса.

Положено? Ешь!

– То, что им нужно подавать что-то отдельное – только способствует отчуждению, а не проживанию в одном пространстве, – уверена руководитель Совета по электронным общественным СМИ, которые оплачивают из своих налогов все жители Латвии, вне зависимости от этнической принадлежности, гражданства и политических взглядов. А вот выдается содержимое – по иному принципу.

Это как если бы в ресторане, куда бы вы зашли, с вас авансом взяли бы денюжку, а потом повар принес на тарелочке какую-то закрученную субстанцию, объявив, что сие есть последний писк молекулярной кухни. И не спорте – сегодня всем такое дают.

Ну а что касается проживания на совместной жилплощади – то что же, такова жизнь. Однако иногда соседям стоит постучать по батарее, чтобы они не так шумели – в компании веселых гостей.