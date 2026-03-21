Итак, закончился срок подачи поправок к третьему (окончательному) чтению Закона о защите прав потребителей. Напомним, что хотя изначально закон был "открыт" для того, чтобы привести его в соответствие с положениями директивы ЕС, депутат Сейма от Национального объединения Наурис Пунтулис на этапе второго чтения предложил дополнить закон специальным разделом "Язык коммуникации". Поправки были написаны таким образом, что если бы они были приняты в данном виде, то они, с одной стороны, обязывали бы покупателя (потребителя) говорить с продавцом (поставщиком услуг), кассиром в магазине или официантом только на латышском, а, с другой стороны, запрещали продавцу, даже при желании, общаться с покупателем на русском.

Абсурдные формулировки все-таки были поддержаны комиссией по народному хозяйству - в надежде, что к третьему чтению их подправят. Сам автор поправок Пунтулис их и попытался исправить, но ясности больше не стало: по-прежнему неясно, может ли продавец, если к нему обратились на русском, на этом же языке отвечать или нет. На английском может, даже на польском и японском, если знает, а вот на русском - нет...

Ситуацию попытались улучшить эксперты минюста, которые внесли свои "компромиссные" предложения.

4.3 Язык коммуникации.

(1) Потребитель в Латвии имеет право на получение услуг и информации о товаре на государственном языке. Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить реализацию этого права.

(2) оказывающее услугу лицо или продавец не обязаны обслуживать потребителя на другом языке, чем только на государственном языке.

(3) оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы первым и первичным языком устной связи был латышский язык. В дальнейшем устном общении может использоваться иностранный язык, если потребитель просит об этом и оказывающее услугу лицо или продавец дает согласие и может это обеспечить.

(4) Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, центр звонков или инфраструктура очного обслуживания, субтитры и другие технические решения были на латышском языке. Если оказывающее услугу лицо или продавец может обеспечить, то подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в технических решениях наряду или дополнительно могут быть также на официальном языке страны-участницы Европейского Союза или государства-кандидата Европейского Союза.

(5) положения части четвертой настоящей статьи не распространяются на товары, импортируемые из других государств или экспортируемые в другие государства. Упаковки, инструкции, маркировки, этикетки и другая информация таких товаров наряду или дополнительно к латышскому языку и официальным языкам страны-участницы Европейского Союза или государства-кандидата Европейского Союза разрешается содержать также перевод на язык третьих государств ".

Дополнить Переходные положения пунктом 49 в следующей редакции: «49. Соответствие установленным частью четвертой статьи 4_3 настоящего закона требованиям оказывающие услуги лица или продавцы обеспечивают не позднее чем до 30 июня 2027 года."

Как видите, эти предложения все-таки позволят продавцу с покупателям самим договориться, на каком языке им общаться. Но из этих поправок, которые, судя по всему, в итоге и будут поддержаны комиссией парламента, явствует, что, к примеру, русский язык из ресторанного меню или из компьютера (сайта) бистро или пиццерии придется изъять.