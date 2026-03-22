Инициатива правительства по снижению цен на топливо через поправки к закону об акцизном налоге встретила неожиданное сопротивление в экспертной среде. Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш подверг резкой критике попытки государства искусственно облегчить жизнь автовладельцам, назвав это отсутствием стратегического видения.

Вот что он думает:

«Если Сейм понизит акцизный налог на топливо, посыл будет следующим: «Дорогие производители нефти, мы готовы взять на себя последствия вашего безумия за счёт своего бюджета, помогая поддерживать спрос на продукт, который финансирует войну, террор, использование которого ухудшает прогнозируемое качество жизни всего населения мира в будущем.Мы не способны мыслить стратегически, делать вложения, чтобы ускорить развитие экономически выгодной для нас и экологичной транспортной системы, которая сделала бы наши города тише и чище.Вместо этого мы будем поощрять иллюзию, что можно положиться на доступность дешёвого ископаемого топлива в будущем, побуждая тем самым жителей нашей страны приобретать транспортные средства, расходы на жизненный цикл которых будут больше, чем у современных инициатив».Я понимаю, что это год выборов, но не перебор ли малость?»

Однако «голос разума» из банковского сектора спровоцировал в обществе эффект разорвавшейся бомбы. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что «перебор» - это как раз позиция самого Страутиньша, который, по их мнению, бесконечно далек от нужд простых жителей страны.

В соцсетях экономисту напомнили, что Латвия не ограничивается центром Риги, а электромобили пока остаются дорогой игрушкой:

«Назови одну современную альтернативу двигателю внутреннего сгорания? Электромусорники можешь не называть, они не годятся для моего образа жизни. Для меня Латвия за границей Риги не заканчивается!»

«Писал мужчина, сидя на своём троне из слоновой кости. Далеко-далеко внизу текла тяжкая жизнь простых латвийцев».

Многие увидели в словах эксперта политический подтекст и защиту интересов бюрократии, а не экологии:

«Идея придворного экономиста «Единства» о том, что снижение акцизного налога помогает производителям нефти, - чистая иллюзия. Это облегчает жизнь латвийским семьям, крестьянам и бизнесменам. Высокие налоги не делают чище города - они кормят бюрократию».

«Только не надо. Топливо обложено акцизом, потому что без него нельзя обойтись. Как только акциза от дизеля станет мало, чтобы подбить бюджет, им обложат электричество. Вы предлагаете заменить одну иллюзию другой».

Критике подвергся и сам тезис о влиянии латвийских налогов на мировой рынок нефти. По мнению пользователей, логика Страутиньша не выдерживает проверки реальностью: «А разве на рыночную цену нефти влияет латвийская налоговая политика? Нет. Садись, два».

Итог дискуссии подвели старой как мир пословицей: «Сытый голодного не разумеет».