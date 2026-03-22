У трети латвийцев ощутимые проблемы со здоровьем - ЦСУ

Дата публикации: 22.03.2026
Более трети жителей в прошлом году из-за проблем со здоровьем испытывали ограничения в выполнении повседневных занятий.

В конце прошлого года в Латвии более трети населения имели проблемы со здоровьем, которые как минимум в течение предыдущих шести месяцев мешали или ограничивали выполнение повседневных занятий дома, на работе или во время отдыха, свидетельствуют данные, обобщённые Центральным статистическим управлением.

О том, что испытывали ограничения, связанные с проблемами со здоровьем, сообщили в общей сложности 35,9% жителей. В том числе у 10,1% ограничения были серьёзными.

Чаще всего серьёзные ограничения наблюдались у людей старшего возраста, однако 1,5% жителей также испытывали серьёзные ограничения из-за проблем со здоровьем в возрасте от 16 до 24 лет.

