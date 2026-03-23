19 млн евро - именно на такую сумму ошибся один из претендентов, подавший предложение о завершении строительства нового корпуса больницы Страдиньша. После перерасчета его предложение уже не было самым дешевым, однако на результаты конкурса это не повлияло, сообщает программа Латвийского телевидения "de facto".

История со строительством корпуса A2 тянется более десяти лет. Шесть лет назад его начало строить ООО "Velve", но из-за затянувшихся разногласий в феврале 2024 года больница расторгла договор со строительной фирмой. Руководство проектом согласилось перенять ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), и был объявлен новый конкурс. Однако закупка затянулась, так как "Velve" оспорила условия закупки. Бюро по надзору за закупками отклонило жалобы, но последовали обращения в суд и просьба о временном регулировании, что означало остановку процесса на неопределенный срок. Однако суд это требование отклонил, и на этой неделе решение вступило в силу.

Предложения завершить строительство начатого "Velve" корпуса A2 подали три претендента - объединение поставщиков "SNL Būve" за 133,6 млн евро, ООО "Aimasa" за 114 млн и "NSHC Group" за 101,5 млн евро. Последний претендент был признан победителем конкурса как подавший экономически наиболее выгодное предложение. Однако в отчете о результатах закупки видно, что предложенная победителем сумма была скорректирована и увеличилась на 19 млн евро - до 120,37 млн, и уже не является самой низкой. Цена предложения выросла на пятую часть и фактически совпадает с той суммой, которую больница может выделить на завершение проекта.

"Ошибка возникла при умножении цены за единицу строительства на запланированный объем, и итоговая цифра была математически некорректной, но предложенные цены за единицу - корректны и соответствуют рынку. Поэтому в данном случае нет риска, что строитель что-то не учел или неправильно понял", - отметил руководитель отдела закупок VNĪ Гиртс Норлиндс. ООО "Aimasa", проигравшее в закупке с разницей всего в один балл, подало жалобу в Бюро по надзору за закупками, которое обещает объявить решение в течение двух недель.