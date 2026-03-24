Глава парламентской следственной комиссии по миграции хочет резко ограничить выдачу лицензий иностранным курьерам.
Председатель парламентской следственной комиссии Сейма по миграции Янис Домбрава (Национальное объединение) после того, как заслушал представителей компаний Bolt и Wolt, пришел к выводу о необходимости принятия жестких мер по ограничению приема на работу курьерами-доставщиками еды граждан третьих стран. А тем, кто пользуется их услугами, депутат посоветовал... ходить за единой самим.
"Здоровее самим cходить за трапезой, чем ждать, когда ее привезет иностранец. Депутаты парламентской комиссии по расследованию выявили систематические проблемы в связи с трудоустройством иммигрантов/оказанием услуг на платформе bolt/Wolt, которые в ближайшее время должны быть решены", - написал депутат в социальных сетях.
