Председатель парламентской следственной комиссии Сейма по миграции Янис Домбрава (Национальное объединение) после того, как заслушал представителей компаний Bolt и Wolt, пришел к выводу о необходимости принятия жестких мер по ограничению приема на работу курьерами-доставщиками еды граждан третьих стран. А тем, кто пользуется их услугами, депутат посоветовал... ходить за единой самим.

"Здоровее самим cходить за трапезой, чем ждать, когда ее привезет иностранец. Депутаты парламентской комиссии по расследованию выявили систематические проблемы в связи с трудоустройством иммигрантов/оказанием услуг на платформе bolt/Wolt, которые в ближайшее время должны быть решены", - написал депутат в социальных сетях.