Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассматривает возможность обратиться в Сейм с предложением внести изменения в закон, чтобы решение о ручном подсчёте голосов на выборах в Сейм принимал сам парламент, заявил журналистам председатель ЦИК Марис Звиедрис, пишет LETA.

Звиедрис отметил, что в настоящее время ЦИК рассматривает несколько вариантов: либо привлечение законодателя, либо принятие решения на уровне самой комиссии.

"Как я уже говорил ранее, мы не планируем принимать это решение в спешке. Есть несколько вариантов, и президент государства вчера также упомянул два возможных пути — либо участие законодателя, либо решение ЦИК. Рассмотрим оба", — сказал Звиедрис.

По его словам, текущие прогнозы свидетельствуют о том, что ЦИК может выступить с инициативой в адрес Сейма и уже сегодня направить письмо в Комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлениям о необходимых изменениях в законодательстве.

Отвечая на вопрос, почему участие законодателя может быть лучшим решением, Звиедрис пояснил, что это снизит спекуляции о мотивах ЦИК.

"Если решение принимает законодатель, это существенно уменьшает возможность различных спекуляций о том, почему ЦИК выбрала именно такой вариант. ЦИК — это не один человек, это коллегиальный орган, в котором мнения и голосования могут различаться", — подчеркнул он.

По его мнению, после того как высшие должностные лица государства публично призвали оценить возможность ручного подсчёта голосов, логичным следующим шагом должна стать реакция Сейма.

"На наш взгляд, парламент должен отреагировать, поэтому мы попросим его это оценить," — сказал председатель ЦИК.

Отвечая на реплику о том, что такие действия могут выглядеть как перекладывание ответственности на Сейм, Звиедрис заявил, что ЦИК действует ответственно и добросовестно: "Это можно трактовать по-разному, но мы достаточно ответственны и принимаем решения настолько, насколько это позволяет ситуация. Сейчас необходимо принять быстрое и рациональное решение, чтобы впоследствии нам нельзя было ничего предъявить".

Он также подчеркнул, что цель ЦИК — максимально избежать любых спекуляций о работе комиссии и обеспечить доверие избирателей к избирательному процессу.

Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич, ознакомившись с информацией Европейской прокуратуры (EPPO) о возможных нарушениях в закупках информационных технологий (IT) и их влиянии на выборы в Сейм 2026 года, в понедельник подчеркнул, что государственная власть легитимна только тогда, когда она основана на свободных и честных выборах. По мнению президента, качественная и прозрачная организация избирательного процесса является основным требованием демократии, на которое не должна падать тень сомнений в безопасности и достоверности.

Ринкевич указал, что обнародованная EPPO информация вызывает вопросы о безопасности выборов и надёжности подсчёта голосов. Он подчеркнул, что общество должно быть уверено в честном и безопасном проведении выборов 2026 года, и призвал уже сейчас принять решение о ручном подсчёте голосов, не полагаясь на IT-системы.

Председатель ЦИК Звиедрис в понедельник сообщил агентству LETA, что о призыве президента комиссия узнала из СМИ, и решение ещё должно быть тщательно оценено. Он подчеркнул, что комиссия не намерена принимать поспешных или непродуманных решений.

По словам Звиедриса, ЦИК в любом случае готова обеспечить ручной подсчёт голосов, если будет принято соответствующее решение. Он отметил, что дополнительное финансирование для такого решения не потребуется, поскольку такой сценарий изначально предусматривался и не потребует дополнительных средств из государственного бюджета.

Звиедрис признал, что ЦИК в настоящее время также ожидает ответы от отдельных правоохранительных органов о процессе разработки системы и возможных юридических рисках. Он подчеркнул, что комиссия примет решение своевременно.

В то же время он отметил, что более чем в 20 самоуправлениях уже начался процесс формирования участковых комиссий, и своевременное решение о порядке подсчёта голосов внесло бы большую ясность как в работу комиссий, так и в подготовительный процесс. Звиедрис также сообщил, что значительная часть сотрудников участковых комиссий готова работать и при ручном подсчёте голосов, если правила будут чёткими и однозначными.

Тем временем Бюро по защите Сатверсме (БЗС) продолжает оценивать потенциальные риски безопасности, связанные с возможным мошенничеством в закупках IT-систем, в том числе оценивается безопасность платформы выборов в Сейм.

Решение о полноценном использовании платформы, включая возможности подсчёта голосов, можно будет принять после оценки рисков. Обработка информации такого рода и объёма требует времени. После завершения оценки БЗС проинформирует ответственные за избирательный процесс учреждения и высших должностных лиц государства.

В свою очередь большинство представленных в парламенте политических сил уже указали агентству LETA, что склоняются поддержать призыв президента.

Также сообщалось, что правоохранительные органы выявили возможное мошенничество в государственных IT-закупках на сумму 1,5 миллиона евро, в рамках которого задержано 21 лицо, в том числе государственные должностные лица. В ходе расследования установлены подозрения в тайном сговоре с целью обеспечения победы определённых участников как минимум в шести проектах, финансируемых средствами Европейского союза, и распределения незаконной прибыли.

В пресс-релизе EPPO отмечается, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.