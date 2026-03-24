Во вторник правительство одобрило выделение 41 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС) на завершение реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ).

Кроме того, утверждено перераспределение 51,9 млн евро из фондов ЕС на реализацию приоритетных проектов высокой готовности.

Во вторник Кабинет министров рассмотрел поправки к программе фондов ЕС, разработанные Министерством финансов совместно с профильными министерствами, которые закрепляют поддержанное правительством перераспределение финансирования для завершения реконструкции ЛОЦ.

Поправки к программе предусматривают выделение 41 млн евро из фондов ЕС на завершение реконструкции стационара ЛОЦ Рижской Восточной клинической университетской больницы. С учетом национального софинансирования общий бюджет проекта составляет 48,3 млн евро.

Финансирование будет обеспечено за счет перераспределения средств из нескольких мероприятий программы фондов ЕС: 1,3 млн евро - из направления развития информационных и коммуникационных технологий, 11,9 млн евро - повышения энергоэффективности государственных зданий, 23,1 млн евро - переработки осадка сточных вод и 4,7 млн евро - развития "сухих портов".

Министр финансов Арвилс Ашераденс пояснил, что при задержках с освоением инвестиций средства необходимо направлять на критически важные для общества проекты. Завершение реконструкции ЛОЦ является одним из приоритетов правительства в сфере здравоохранения, поэтому подготовлены поправки к программе фондов ЕС для обеспечения финансирования и своевременного начала реализации проекта. Минфин уже провел соответствующие консультации с Европейской комиссией.

Всего на реконструкцию ЛОЦ требуется 69 млн евро, из которых 17,7 млн евро для строительства операционного зала были обеспечены предыдущими поправками к программе фондов ЕС.

Помимо поправок к программе фондов ЕС, планируется перераспределение 51,9 млн евро из фондов ЕС (61 млн евро с национальным софинансированием) на инвестиции, управляемые ведомственными учреждениями, без изменения общего объема соответствующих инвестиций.

Финансирование направляется на приоритетные инвестиции высокой готовности, одновременно ускоряется реализация проектов. Часть средств - 25,5 млн евро из фондов ЕС (30 млн евро с национальным софинансированием) - будет использована в рамках программы финансовых инструментов для предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты по укреплению промышленного потенциала и производству товаров военного или двойного назначения.