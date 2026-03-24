Правительство во вторник одобрило подготовленный Министерством финансов фискально нейтральный законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15%, чтобы смягчить влияние резкого роста цен на топливо на экономику и население.

По расчетам Минфина, это может снизить цены на топливо примерно на 8,6 цента за литр, включая налог на добавленную стоимость.

Согласно предложению Минфина, ставка акциза на дизельное топливо будет снижена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Правительство также одобрило снижение акциза на маркированное дизельное топливо для фермеров, для которого ставка акциза установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

По расчетам Минфина, это может снизить цену маркированного дизельного топлива примерно на 5,9 цента за литр, включая налог на добавленную стоимость.

Планируется, что пониженная ставка акциза на дизельное топливо и маркированное сельскохозяйственное дизельное топливо будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

По данным Минфина, в результате снижения ставки акциза в Латвии она станет самой низкой в странах Балтии. В настоящее время самая низкая ставка акциза на дизельное топливо в странах Балтии в Эстонии - 428 евро за 1000 литров, в Литве она составляет 553,6 евро.

В то же время страны Балтии - Литва, Эстония и Латвия - координируют действия по снижению рыночных потрясений и влияния цен на топливо на население. Эстония изначально планировала повысить акцизы на топливо с 1 мая, но теперь намерена отказаться от этого шага, а Литва готовит решения, аналогичные Латвии.

Законопроект предусматривает временное решение в чрезвычайной ситуации, вызванной глобальными перебоями в поставках нефти. С конца февраля цены на нефть и топливо значительно выросли - в Латвии розничная цена дизельного топлива увеличилась примерно на 30% и составляет около 2 евро за литр.

Минфин отмечает, что рост цен на топливо создает значительную нагрузку на предприятия и домохозяйства, а также влияет на работу государственного сектора, включая службы неотложной медицинской помощи, органы безопасности и оборонный сектор. По оценкам Минфина, без вмешательства дополнительные расходы латвийской экономики могут составить около 50 миллионов евро в месяц.

В то же время Минфин прогнозирует, что фискальное воздействие снижения акцизов на государственный бюджет может быть близким к нейтральному, так как повышение цен на топливо увеличивает доходы от налога на добавленную стоимость.