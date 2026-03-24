Сданная минувшей зимой после коренной реконструкции набережная Даугавы вдоль улицы Мукусалас, между прочим, отнюдь не дитя мэра Клейнбергса – старт стройке был дан на уровне строительного разрешения еще 2 ноября 2018 года, т.е. в разгар господства градоначальника Ушакова. Так или иначе, недоработки, вскрывшиеся по сходу снега, стали политически чувствительными!

По заказу Департамента внешней среды и мобильности Рижской Думы, SIA Geo Consultants было проведено обследование набережной, составлены акты. Дефекты распределены между ответственными сторонами – заказчиком (Департаментом), строительным надзором, Департаментом развития города.

Совокупное мнение, которое довели до депутатов Комитета РД по сообщению и транспорту: «В настоящее время не констатировано необходимости проводить ограничение постройки или ее части, а также нет оснований ограничивать использование променада».

Департамент внешней среды и мобильности продолжит вести визуальный мониторинг; установит сенсор уклона (для ограждений набережной); по результатам возможны дополнительные действия.

Тем временем, в документах для Комитета, указано, что возводившая променад строительная компания SIA Tilts, может быть подвергнута «санкциям» по 2 позициям – «несоблюдение контроля субподрядчиков», «несоблюдение схемы организации движения». В свою очередь, SIA Geo Consultants насчитали уже 5 несоответствий.

В любом случае, принимая объект в эксплуатацию 22.12.2025, нынешнее руководство города «провело, соблюдая 9-ю статью Строительного закона». Были проверены: механическая крепость и стабильность; пожаробезопасность; защита среды и гигиена, в т.ч. отсутствие вреда; безопасность использования и доступность среды; акустика (защита от шумов); энергоэффективность; долгосрочное использование природных ресурсов.

Конечно, не все было на 100 процентов готово – но «большая часть несоответствий устранены и указаны оставшиеся работы». Так что, вероятно, именно отмеченные депутатами и блогерами дефекты – суть этот остаток. В любом случае, за полгода до выборов вряд ли можно предположить, что даже объективно небольшие недочеты не станут триггером для политического скандала. С коммерческим, между прочим, окрасом – в публичной сфере уже прозвучали призывы навсегда отлучить исполнителя работ от муниципальных заказов. Но это вряд ли.