В прошлом году работающим в государственном управлении Латвии было выплачено 17,5 миллиона евро в виде денежных премий, выяснила передача Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?", пишет ЛЕТА.

По сравнению с 2024 годом сумма сократилась более чем на четверть — тогда расходы по этой статье составляли почти 24 миллиона евро.

В то же время передача установила, что в трёх отраслях наблюдается рост — в сфере экономики на 20%, во внешнеполитической сфере на 19% и в сфере транспорта на 7%. Между тем в сферах благосостояния и сельского хозяйства зафиксировано резкое сокращение — на 86% и 84% соответственно. Третье по величине снижение — в сфере юстиции, где общий объём премий сократился наполовину.

Больше всего средств — 6 713 722 евро — выплачено сотрудникам системы Министерства внутренних дел, 2 514 906 евро — работникам системы Министерства здравоохранения, а 1 460 189 евро — сотрудникам системы Министерства обороны.

Как выяснила передача, в целом премии получили 19 566 сотрудников из 58 359 — немного более трети. Число получателей также сократилось: годом ранее премии получили 26 056 работников.

Более чем десяти тысячам получателей были назначены небольшие премии — до 700 евро. Ещё более 4000 премий находились в диапазоне от 700 до 1000 евро, а премии свыше 2000 евро получили 1612 человек.

Премии в размере 5000 евро и более были присуждены 45 получателям — с учётом установленных законом ограничений такие суммы могли получать только руководящие должностные лица. Среди этих 45 получателей нет представителей шести отраслей, тогда как 13 человек представляли финансовую сферу, девять — экономическую, восемь — систему внутренних дел, пять — сферу умного управления и регионального развития. Также среди получателей — четыре представителя транспортной сферы, по два — здравоохранения и климата, а также по одному — юстиции и образования.

Самая крупная сумма — 7485 евро — была выплачена в Службе государственных доходов. Среди десяти крупнейших премий, ни одна из которых не меньше 6500 евро, три выплачены в Центральном статистическом управлении, две — в Государственной кассе, по одной — в Латвийском агентстве инвестиций и развития, Центральном агентстве финансов и договоров, Министерстве климата и энергетики и Министерстве сообщения.