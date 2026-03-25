Латвия из-за украинского дрона вручила ноту... России

Политика
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
В Министерство иностранных дел (МИД) в среду был вызван временный поверенный в делах посольства России, которому был выражен протест и вручена нота в связи с вторжением беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии с территории России в ночь на 25 марта, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

Представителю посольства было указано, что Россия, ведя войну в Украине, создает непредсказуемые риски в сфере безопасности на более обширной территории.

Также МИД осудил воздушный удар, осуществленный Россией 24 марта по гражданской инфраструктуре ряда регионов Украины, в том числе во Львовской области, в результате которого погибли и пострадали люди.

МИД подчеркивает, что агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН. Также представителю России вновь было высказано требование прекратить агрессию и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.

Как сообщалось, прошедшей ночью дрон залетел в воздушное пространство Латвии из России и взорвался недалеко от центра Свариньской волости Краславского края. Еще один дрон на короткое время залетел на территорию Латвии из Беларуси и направился в сторону России.

Президент Эдгар Ринкевич заявил, что взорвавшийся дрон был украинским беспилотником, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против российских объектов. Также он выразил солидарность с израилем из-за обстрелов Ирана.

Украина в ночь на среду атаковала дронами российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. Ранее украинские дроны ударили по порту Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.

Падения дронов в последние дни произошли также в других странах Балтии.

