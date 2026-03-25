Итак, сегодня стало известно, что в Генеральной прокуратуре начат уголовный процесс "о возможных преступных деяниях в связи с неправомерным оказанием поддержки деревообрабатывающим предприятиям, тем самым причинив ущерб АО «Латвияс валстс межи».

Напомним: еще в конце 2023-го года правительство, опираясь на предоставленную министерством земледелия информацию поручило АО «Латвияс валстс межи» отойти от ранее заключенных договоров продажи древесины и продать эти установленные объемы древесины по актуальной на тот момент рыночной стоимости данного сырья. Дело в том, что долгосрочные договора между частными компаниями по деревообработке и «Латвияс валстс межи» были заключены еще до кризиса в деревообрабатывающей отрасли, то есть по старым, высоким ценам. В конце же 2023-го года стоимость древесины на рынке резко снизилась и если бы частные компании приобретали бы сырье по старой цене, то тогда бы потерпели огромные убытки. Поэтому минземледелия и решило через правительство этот бизнес поддержать. Скандал же разразился только спустя два года - когда журналисты в конце 2025-го подняли данный вопрос, заподозрив минземледелия в организации незаконной поддержки частного бизнеса, из-за чего «Латвияс валстс межи» якобы не досчиталось около 50 миллионов евро. Представители партии "Прогрессивные" воспользовались возможностью, чтобы "укусить" заклятых другей по правительству - Союз зеленых и крестьян, - и обратились с соответствуюшим заявлением в Генпрокуратуру. Отметим, что главой минземледелия является Армандс Краузе из СЗК. Краузе, кстати, чтобы развеять все домыслы и сам написал в Генпрокуратуру, дабы проверить обоснованность обвинений в якобы незаконной поддержки отрасли.

И вот теперь начат уголовный процесс. Нельзя исключить, что партнеры по коалиции теперь начнут давить на "зеленых крестьян" с тем, чтобы те уговорили Армандса Краузе уйти в отставку - дабы не мешать следствию и одновременно взяв на себя политическую ответственность.

Кроме того, возможно, премьер Эвика Силиня решит отстратить от должности на время проведения Генпрокуратурой расследования нынешнего директора Госканцелярии Райвиса Кронбергса, который в тот период оказания поддержки деревообработчикам был госсекретарем минземледелия и готовил соответствующие документы.