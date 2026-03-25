Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс провёл телефонный разговор с президентом Израиля Исааком Гегцогом и выразил солидарность с народом Израиля после недавних атак со стороны Ирана и связанных с ним террористических организаций, сообщил Ринкевичс в социальных сетях.

По его словам, в ходе разговора стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара Ирана по центральной части Израиля во вторник пострадали как минимум 12 человек, сообщили службы экстренной помощи.

Израильская служба скорой помощи Magen David Adom оказала первую помощь девяти пострадавшим в городе Бней-Брак недалеко от Тель-Авива, после чего они были доставлены в местные больницы.

Среди раненых — 23-летний мужчина в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями живота и головы, а также восемь человек с лёгкими травмами, включая шестерых детей.

Ещё три человека получили ранения в расположенном неподалёку городе Гиват-Шмуэль.

На видеокадрах видно серьёзные разрушения зданий, в том числе обрушившийся на автомобиль балкон. На опубликованных службой спасения фотографиях также зафиксировано здание, где квартира верхнего этажа обрушилась на этаж ниже.

Израильская армия с полуночи до вторника 12 раз предупреждала о запуске иранских ракет.