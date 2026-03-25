Пока в Украине продолжается развязанная Россией война, жители Латвии должны быть готовы к различным инцидентам, заявила премьер-министр Эвика Силиня на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем.

"В Украине идет война, и Россия осуществляет массированные атаки, а Украина обороняется. Мы тоже должны быть готовы реагировать на подобные ситуации, в первую очередь защищая наших граждан. Мы извлекли уроки, и это хорошо", - сказала Силиня на пресс-конференции.

Премьер сообщила, что ожидает доклад министра обороны об инциденте. "Мы будем думать о дальнейших решениях, чтобы лучше защищать наше воздушное пространство", - сказала Силиня.

Как сообщалось, прошедшей ночью в воздушное пространство Латвии из России залетел дрон, который в 2:39 взорвался недалеко от центра Свариньской волости Краславского края. Еще один дрон на короткое время залетел на территорию Латвии из Беларуси и направился в сторону России.