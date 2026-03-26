"Министр обороны только занимается болтовней! В действительности же ничего не сделано для того, чтобы жители Латвии чувствовали себя в безопасности", - заявил сегодня в прямом эфире Латвийского ТВ лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. По словам оппозиционного политика, правительство много говорит об обороне, но очень мало делает. "Обещали заминировать территорию вдоль границы, но ничего не сделали. Даже не смогли закупить и вдоль границы поставить современные системы противоракетной и противодронной обороны. Если мы один дрон не можем сбить, то что будем делать, если к нам прилетят два дрона, десять, сотни... Министр обороны просто ничего не делает!" - заключил А. Шлесерс и выразил надежду, что на сей раз входящие в коалицию "зеленые крестьяне" все-таки поддержат отставку министра. "Они стоят перед выбором - или поддержать отставку министра, или продолжать держать это правительство до конца и таким образом потонуть вместе с ним. Если "зеленые крестьяне" не изменят свою позицию, то, уверен, на выборах в Сейм они не преодолеют пятипроцентный барьер", - заявил А. Шлесерс.