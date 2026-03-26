Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении приняли предложенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) поправки к закону о выборах в Сейм, предусматривающие, что на выборах этой осенью подсчёт голосов будет осуществляться вручную, пишет ЛЕТА.

Обеспечить ручной подсчёт голосов предложил президент Латвии Эдгар Ринкевич, сославшись на опасения по поводу рисков влияния информационных технологий. Согласно действующему регулированию, решение о способе подсчёта голосов должна была принимать ЦИК, однако комиссия решила передать этот вопрос на рассмотрение Сейма.

Во вторник ЦИК обратилась в комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлениям с призывом внести соответствующие изменения.

Как заявил журналистам председатель ЦИК Марис Звиедрис, комиссия рассматривала два варианта — участие законодателя или принятие решения на уровне самой комиссии. По его словам, решение парламента снизит спекуляции относительно мотивации ЦИК, поскольку комиссия является коллегиальным органом, и мнения в ней могут различаться.

Звиедрис также отметил, что ЦИК ожидает оценки правоохранительных органов относительно процесса создания избирательной системы и возможных рисков. В то же время в ряде самоуправлений уже началось формирование участковых избирательных комиссий, поэтому ясность в вопросе порядка подсчёта голосов важна и для подготовки.

Также сообщалось, что Ринкевич выступил с таким призывом после ознакомления с информацией Европейской прокуратуры (EPPO) о возможных нарушениях в IT-закупках и их потенциальном влиянии на процесс выборов в Сейм 2026 года.

В рамках начатого EPPO уголовного процесса Государственная полиция задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве в IT-закупках на сумму 1,5 млн евро, включая государственных должностных лиц.

В качестве меры пресечения арест применён к специалисту по государственным закупкам Айнару Бидерcу, бывшему директору Государственного агентства цифрового развития Йоренсу Лиопе и владельцу и руководителю группы компаний «Corporate Solutions» Айгару Церусу.

Уголовный процесс был начат в конце прошлого года и квалифицирован по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой, а также о легализации преступно полученных средств в крупном размере организованной группой.

Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей в публичных закупках как минимум в шести проектах, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Существует подозрение, что контракты были незаконно обеспечены при содействии государственных должностных лиц, а полученная незаконным путём прибыль распределялась между участниками.

В пресс-релизе EPPO отмечалось, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.