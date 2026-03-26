Сегодня парламент рассмотрел инициативу депутатов двух оппозиционных фракций - Национального объединения и Объединенного списка, - об обнародовании списка латвийских фирм, которые осуществляют сделки по импорту и (или) экспорту с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

"Это решение, а также публикация информации важны не только для того, чтобы мы все об этом знали, но это и важно, чтобы побудить и предпринимателей, и жителей сделать свои выборы, чтобы и все предприниматели, продолжающие сотрудничество с Россией и Белоруссией, чувствовали, что не вся Латвия поддерживает этот выбор. И уж точно это больше, чем просто список в интернет-среде.

И публикация этого списка также обоснована принципом государственной безопасности, поскольку экономические отношения со странами-агрессорами однозначно нельзя расценивать исключительно как индивидуальный, частно-правовой или коммерческий выбор. Торговые связи с Россией и Белоруссией создают угрозу региональной безопасности и, конечно, международному правопорядку и затрагивают более широкие общественные интересы.

Поэтому это был бы один из инструментов, позволяющих укрепить экономическую безопасность, уменьшить косвенную поддержку экономики страны-агрессора и, конечно, способствовать ответственной коммерческой практике. Потому что я очень хорошо помню мартовский месяц 2022 года, когда многие предприятия из Латвии отказались в сотрудничестве с Россией продолжать... сотрудничество продолжать, прекратили его, ликвидировали свои филиалы, расторгли договоры и ответственно это сделали — чем раньше, тем лучше. В то же время и сегодня есть компании, которые это сотрудничество не прекратили, некоторые, может быть, даже, мы не знаем, возможно, начали или расширили", - пыталась обосновать необходимость принятия соответствующего решения глава парламентской фракции Национального объединения Илзе Индриксоне.

Отметим, что за публикацию такого списка высказывались ранее и представители правящей коалиции. А "Новое Единство" поставило перед собой цель добиться до конца года полного прекращения сотрудничества латвийского бизнеса с РФ и РБ. Однако сегодня инициативу конкурентов правящие поддержать не захотели и она большинством голосов была отклонена.