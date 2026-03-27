Грядут перемены? Уволился руководитель одной из крупнейших больниц Латвии

Политика
Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: Грядут перемены? Уволился руководитель одной из крупнейших больниц Латвии
ФОТО: LETA

Председатель правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Лаурис Видзис уволился, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Видзис решил продолжить свою профессиональную деятельность в США, где он будет заниматься развитием интегративной медицины, профилактического здравоохранения и медицины долголетия.

В больнице напоминают, что Видзис приступил к руководству больницей в октябре 2023 года. Срок его полномочий истекает в ноябре 2029 года.

Председатель совета больницы Рейнис Берзиньш отмечает, что Видзис возглавил больницу в сложный период и за это время смог добиться значительных изменений - укрепить управление, развить сети сотрудничества, продвинуть инфраструктурные проекты и улучшить качество обслуживания пациентов.

"Мы высоко ценим его вклад и благодарим его за работу. Я уверен, что повседневная работа больницы будет продолжаться в обычном режиме, а ее стратегическое развитие не пострадает", - сказал Берзиньш.

Пока не будет избран новый председатель правления, правление будет состоять из двух членов.

В настоящее время в правлении больницы Страдиньша продолжают работать Даце Жентиня и Гиртс Ансонс.

#здравоохранение #медицина #увольнение
