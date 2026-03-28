Отставка, миграция, экономические прогнозы... Что обсудит Сейм? 0 336

Политика
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Депутаты рассмотрят и ситуацию с обладателями сразу латвийского и российского паспортов.

Из-за приближающихся пасхальных каникул депутаты Сейма проведут пленарное заседание на день раньше - в среду, 1-го апреля. Горячие дискуссии ожидаются по очередной инициативе оппозиции об отставке министра. На сей раз депутаты фракции "Латвия на первом месте" призывают коллег выразить недоверие министру обороны Андрису Спрудсу - за неспособность создать эффективную систему оповещения о прилете дронов.

А накануне депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам обсудят возможность продления срока подачи предложений к новому законопроекту об иммиграции. К этому законопроекту на этапе третьего чтения поступили десятки поправок. Одна из них - депутата Национального объединения Яниса Домбравса, - предусматривает, что Кабинет министров должен приостановить выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число граждан третьих стран превысило 5% от числа проживающих в стране граждан Латвии.

В свою очередь, депутаты подкомиссии по внутренней безопасности обсудят ситуацию с обладателями сразу двух гражданств - Латвии и России. Примечательно, что российская сторона не раскрывает информацию о том, кто из латвийских подданных еще и имеет российский паспорт.

Парламентариев, работающих в комиссии Сейма по бюджету, эксперты Банка Латвии познакомят со своими прогнозами развития экономической ситуации в нашей стране.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
