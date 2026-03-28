В час X помочь всем не удастся, предупредил глава Союза самоуправлений

Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В час X помочь всем не удастся, предупредил глава Союза самоуправлений

«Невозможно будет каждому полностью всё обеспечить извне, и здесь вопрос в том, что нужно самим думать о том, как себя обезопасить — говоря о многоквартирных домах, подвалах, которые являются собственностью, оценивать, насколько далеко находятся убежища», — заявил в эфире TV24, говоря о готовности самоуправлений к часу X и безопасности гражданского населения, руководитель Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис.

Четыре года назад, когда началась война в Украине, было много неизвестного, и сейчас всё ещё остаётся немало вопросов, на которые нужны ответы, однако опыт Украины заставил по-новому взглянуть на разные вещи — что может сделать государство и самоуправления в кризисной ситуации, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, пишет nra.lv.

«Каждый год Латвийский союз самоуправлений проводит закрытые мероприятия для руководителей самоуправлений по вопросам безопасности, чтобы обсудить проделанную работу и двигаться вперёд. И в этом году совсем недавно прошло такое мероприятие, на котором было констатировано, что шаги в выбранном направлении являются правильными, но необходимо продолжать работу и обеспечивать дальнейшее развитие», — рассказал Каминскис.

Рижское и Кекавское самоуправления выделили финансовую поддержку жителям и частным лицам для обустройства убежищ на территории своих частных домов. Отвечая на вопрос, следует ли так поступать и другим самоуправлениям, Каминскис отметил, что это не европейские средства, а добровольная функция, и если у самоуправления есть больше ресурсов, оно может это сделать. Глава союза подчеркнул необходимость финансирования и участия государства в выравнивании финансов самоуправлений, чтобы они могли принимать решения об инвестициях туда, где это больше всего нужно жителям.

