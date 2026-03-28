На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за создание независимой системы анализа на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая с использованием публично доступных данных будет анализировать все государственные и муниципальные закупки, пишет ЛЕТА.

В качестве представителя инициативы указан Юрис Эрнбергс. Он отмечает, что в Латвии государственные и муниципальные закупки являются одним из основных способов расходования публичных средств. Хотя данные в Электронной системе закупок доступны публично, обществу зачастую сложно понять, как принимаются решения о победителях, считает Эрнбергс.

По мнению автора инициативы, в настоящее время отсутствует простой и объективный инструмент, который позволил бы оценивать, проводятся ли закупки по рыночным ценам, анализировать конкуренцию и участников рынка, а также понимать, как закупочная комиссия принимает решения.

Это, по мнению Эрнбергса, создает риск неэффективного использования публичных средств и снижает доверие общества к государственному управлению. В инициативе предлагается создать независимую систему ИИ, которая будет анализировать все государственные и муниципальные закупки на основе открытых данных.

Эрнбергс предлагает, чтобы система сравнивала цены закупок с рыночными ценами на аналогичные или эквивалентные товары и услуги. Также он предлагает анализировать участников рынка и выявлять возможную концентрацию победителей, а также предоставлять независимую аналитическую оценку наиболее экономически выгодного предложения.

Он также предлагает, чтобы по каждому закупочному процессу система публично отображала как анализ ИИ, так и итоговое решение закупочной комиссии.

«Система ИИ не будет принимать решения, а станет аналитическим инструментом, который поможет обществу и учреждениям лучше понимать процесс закупок», — говорится в инициативе, подчеркивая, что система будет работать только с публично доступными данными и не раскрывать коммерческие тайны.

Эрнбергс считает, что решение можно внедрять постепенно, начиная с пилотного проекта, и финансировать за счет государственного бюджета и цифровых фондов Европейского союза. По его мнению, такая система существенно повысит прозрачность государственных закупок и доверие общества.

Как сообщалось, Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO), задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве в IT-закупках на сумму 1,5 млн евро, в том числе государственных должностных лиц.

В качестве меры пресечения арест применён к специалисту по публичным закупкам Айнару Бидерсу, бывшему директору Агентства цифрового развития государства Йорену Лиопе и владельцу и руководителю группы компаний "Corporate Solutions" Айгару Церусу.

Уголовный процесс начат в конце прошлого года и квалифицирован по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой, а также о легализации преступно полученных средств в крупном размере организованной группой.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей в государственных закупках как минимум в шести проектах, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Есть подозрения, что контракты незаконно обеспечивались при содействии государственных должностных лиц, а незаконно полученная прибыль распределялась между участниками.

В пресс-релизе EPPO также отмечалось, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процессы.