Даже документы о будущем столичного зоопарка распространяются в мэрии с грифом «ограниченный доступ». Скоро там начнется еще одна стройка века!

Первым вопросом в повестке дня рабочего заседания столичной мэрии была идея – ввести 1 час бесплатной парковки у Центрального рынка, возникшая у оппозиции после общения с торговцами с базара. Но градоначальник, сославшись на то, что идея неправильно оформлена – не поставил ее на голосование. «Я допускаю, что в этом зале есть 60 депутатов, у которых есть связные предложения», - высказался по сему поводу мэр Виестурс Клейнбергс.

Как стать столичным министром

Приступили к кадровому вопросу. На пост директора Департамента жилища и среды номинировалась нынешняя и.о. – Даце Зиединя. Ранее она трудилась также завотделом Министерства умного администрирования и регионального развития. В ее активе – разработка жилищной стратегии Риги. Представляя кандидатку, председатель Комитета Рижской Думы по жилищу и среде Элина Трейя (Национальное объединение) поставило в качестве приоритетов – инкассацию платы за жилье и решение проблемы с отходами. Также в Риге готовится новая концепция кладбищ – Э.Трейя отметила, что сейчас «огненные похороны» своим родным и близким устраивает только 1/3 рижан, а надо довести эту долю до 2/3.

Ваш автор поинтересовался у госпожи Зиедини, в чьем ведении находится также Отдел среды и насаждений – почему до сих пор парк Сканстес огражден желтой лентой и заборами? Тут же свое веское слово взял господин Клейнбергс – мол, этот вопрос не относится к рассматриваемому, и скоро все игровые площадки будут открыты. Затем я поинтересовался, почему в парке Виестурдарзс, у памятника государственного значения N 86 (камень в честь вяза, посаженного Петром Великим) недавно было вырублено молодое, милое деревцо. Начальница обещала проверить.

Вячеслав Степаненко, в свою очередь, задал вопрос Э.Трейе – что при директивном внедрении кремации покойников, станет с кладбищенскими служащими.

– Поверьте, они будут востребованы на рынке, - сказала председательница.

Любовь Швецова подняла вопрос присоединения столичного зоопарка к предприятию Rīgas meži. В этом плане Даце Зиединя сказала, что для зверинца готовится стратегия, высказала благое пожелание «сделать зоопарк интересным не только рижанам, но и туристам».

Эдвардс Шлесерс высказал пожелание вовремя запастись ресурсами для следующего отопительного сезона, что особо важно в нынешней геополитической ситуации. Эдгарс Икстенс распространялся о «развитии жилого фонда», в контексте чего необходимо шире привлекать денюжку Евросоюза для утепления домов и ремонта внутриквартальных проездов.

Резюмируя в дебатах, В.Степаненко сказал, что Д.Зиединя – политический назначенец, и надо было устроить конкурс на должность. В итоге ее все же утвердили 46 голосами. Затем на свои посты полноправно взошли нынешние и.о. – директора Рижского центра жителей окраин Райвис Кнокс и директора Департамента образования, культуры и спорта Иварс Баламовскис.

Школьные кунги – чудесные

Юлия Степаненко усомнилась в искренности последнего номинанта – «принимая во внимание очень неудобную ситуацию, когда закрытие нескольких садиков было подготовлено втайне». Тем не менее, И.Баламовскис уверен, что все сделано верно, при участии самих учебных заведений:

– Нет никаких индикаций, что какие-то пункты должны быть отменены.

Вице-мэр Вилнис Кирсис («Новое Единство») заверил, что господин Баламовскис с руководством 280 муниципальными образовательными и культурными учреждениями «справляется отлично». А вот Айя Мелле («Прогрессивные») отметила, что кандидат, который в свое время был директором Адажской средней школы – поет в хоре и ездит по горам на велосипеде…

– Количество детей падает, некого учить, – отметил в своем выступлении Айнарс Шлесерс, а выходом назвал призвание в школы носителей иностранных языков, чтобы наше образование стало «экспортным товаром».

– Наша цель, как малого государства, чтобы дети, заканчивая школу, владели по меньшей мере 4 языками.

Вячеслав Степаненко дал И.Баламовскису наказ – прекратить поездки депутатов из правящей коалиции по образовательным учреждениям с самочинными «инспекциями».

В Межапарк – всей семьей

«Четыре сезона привлекать отдыхающих», – такую задачу построила перед реорганизуемым городским пространством депутат Элина Трейя (Национальное объединение). Рижский зоопарк – общество капитала с малыми средствами, потому необходимо объединить его с более богатым Rīgas meži (RM).

– Это объединение никак не повлияет на бренд, – заявила глава Комитета по жилищу и среде.

В Европе дотации зоопаркам составляют около 60%, в Риге же город и государство дают только 43%. Но в ближайшем будущем RM с оборотом 21,5 миллионов евро образует «синергию» с зоопарком. Пока же последний «ниже всякой критики» по ликвидности, сказала Э.Трейя.

К сожалению, на столь важный вопрос в Думу не пришел ни один представитель зоопарка. Поэтому депутат Артурс Клейбахс высказал сомнение, что количество посетителей удастся поднять с 300 тысяч в год – до миллиона.

Himalaji – один из самых амбициозных проектов зоопарка, на который планируется потратить более 8 миллионов евро, вероятно, взять кредит. А.Клейбахс сказал, что уже создали подобный объект – Savanna, но народ туда не повалил.

По словам Э.Трейи, 2/3 объектов в зоопарке – «морально и физически устарели», и в целом он чрезвычайно неэффективен в энергетическом смысле.

Поговорили и о курземском филиале Cīruļi – выяснилось, что земля там государственная, а постройки принадлежат Риге. На 137 гектарах живет пара десятков зверей, коих можно наблюдать в условиях сафари. Вот только, как признала руководитель Управления обществ капитала Илзе Спуле-Статкус, это заведение в год приносит около 200 000 евро убытку. Можно, конечно, его закрыть – но вот неясно, что делать с тамошними питомцами, среди которых есть весьма габаритные, опасные, мишки.

Чиновница также признала, что большинство посетителей Зоо ранее составляли туристы из России и Беларуси, а теперь стараются привлечь – из Польши и Скандинавии.

С другой стороны, Рижский зоопарк, хотя и перестанет быть отдельным SIA, но сохранит государственные дотации, так как выполняет функцию спасения тюленей, а также дает приют братьям нашим меньшим, коих конфискуют на таможне.

Хотя даже насчет зоопарка могут возникнуть «геополитические риски», заметила депутат Любовь Швецова. Поэтому стоит еще раз подумать – стоит ли городу взваливать на себя очередной кредит…