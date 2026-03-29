На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? большой ложью экономист и предприниматель Янис Ошлейс назвал утверждения о том, что можно будет обойтись без рождения детей. Такая риторика ведет к угрозе выплаты пенсий.

Дети, возможно, когда-то в старину были важны, чтобы позаботиться о нашей пенсии, но в наши дни в этом якобы больше нет необходимости, - такие заверения порой звучат в публичном пространстве Но, по мнению экономиста Ошлейса, люди сейчас видят, что всё наоборот: в наши дни как раз необходимость ещё больше, потому что при нынешнем демографическом кризисе трудно представить, как всем будут выплачиваться пенсии в предусмотренном размере.

Такое мышление, считает экономист, должно измениться, и он надеется, что в будущие годы оно изменится и люди будут больше рожать. Расширенный вопрос - как добиться, чтобы люди поверили в эту стратегию?

Стратегия обязательно должна быть направлена на рост благосостояния Латвии, каждый может ассоциировать это с самим собой - мы все вместе работаем как единое общество, чтобы быть более благополучным и богатым, считает он.