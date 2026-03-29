В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений.

Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет: 32% отметили улучшения, тогда как ухудшение ситуации - 21%. Это в значительной степени связано с ростом доходов людей этой возрастной группы и более активным участием в рынке труда.

В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% - на улучшение. В этой группе наибольшее влияние на финансовую ситуацию оказывает рост цен на потребительские товары, особенно продукты питания и услуги, связанные с жильем, а также расходов на здравоохранение.

В свою очередь жители среднего возраста отмечают стабильность финансовой ситуации - среди людей 40-49 лет почти половина указала, что их финансовое положение не изменилось.

В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна - 22% рижан отметили улучшения, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения.

В других регионах чаще преобладают стагнация или ухудшение ситуации. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть - ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале.

Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен - его ощущают 56% респондентов.

Как отмечает главный экономист банка Карлис Пургайлис, хотя доходы отдельных групп населения продолжают расти, общие настроения указывают на стагнацию, причиной которой является рост цен, в значительной степени нивелирующий эффект повышения зарплат.

Согласно прогнозам банка, инфляция в 2026 году может составить 3,2%, тогда как экономический рост останется умеренным - около 1,8%. Хотя средняя зарплата в стране в этом году может вырасти примерно на 6,4%, рост покупательной способности в разных группах населения будет отличаться. В то же время уровень безработицы останется стабильным - около 6,5%.

Опрос был проведен совместно с исследовательским агентством "Norstat Latvija" в феврале 2026 года, в нем участвовало более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.