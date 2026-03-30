«Это исторический день для Латвии!» 0 116

Политика
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это исторический день для Латвии!»

Шеф Национального совета по электронным СМИ оценил решение Конституционного суда.

Вердикт Конституционного суда по поводу вещания на языках нацменьшинств в социальной сети X прокомментировал председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш: "Последствия оккупации в общественных СМИ ликвидируются спустя более 30 лет после восстановления независимости - исторический день для Латвии.

Конституционный суд признает, что возложенная на общественные СМИ обязанность формировать контент на языках нацменьшинств, в том числе на русский язык, не соответствует Конституции.

Большая победа, но борьба продолжается - мяч теперь на стороне парламентской площадки и ему придется менять закон.

Русский язык самодостаточен и Латвия должна защитить свою безопасность".

#СМИ #русский язык #Латвия #нацменьшинства #безопасность #конституционный суд #общественные сми #политика
