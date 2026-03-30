Изучая жизнь кварталов родного города, Ваш автор не перестает удивляться переменам — то скверик новый появился, то остановка общественного транспорта близ железнодорожной станции, то 12-этажный жилой дом вырос за 9 месяцев. Только вот при ближайшем рассмотрении выясняется, что на детской площадке никто не играет, в «пункт мобильности» так и не заведены маршруты общественного транспорта, а апартаменты класса люкс выстроили во внутритриквартальном пространстве, загородив солнце себе и другим.

Все идет по плану

Комитет по городскому развитию Рижской Думы рассматривал на днях план действий в ареале метрополии. 6 голосами «за» при одном «воздержавшемся» - приняли. Столичный регион охватывает значимую часть Латвии, которая уже сформулировала свои цели до 2030 года — там и долгосрочное развитие ООН, и зеленый курс Евросоюза... В общем, мы все в едином тренде.

По решению комитета, руководимого Эдгарсом Бергхолцсом («Объединенный список»), рижане могут познакомиться с документами на ресурсах riga.lv и rdpad.lv. Ожидается активное участие как населения, так и предпринимателей в добровольных инициативах по тематическому, локальному и детальному планированию.

Рижская Дума, заглядывая в будущее, «определяет видение долгосрочного развития территории, стратегических целей...» на долгосрочную перспективу — 25 лет. Программа должна «фокусировать работу самоуправления и использование ориентированных на проекты публичных инвестиций». При этом устанавливаются среднесрочные приоритеты, совокупность мероприятий на ближайшие 7 лет, что призвано явиться «инструментом публичных инвестиций и повестки дня самоуправлений».

Территориальное планирование в Риге утверждается в виде обязательных правил - «и их на административной территории самоуправления нужно соблюдать полностью всем — жителям, бизнесам, институтам самоуправления».

Перспективные районы, расширенный аэропорт, новый переход через Даугаву

Изучаем карту

Изучаем карту - «Структурный план Риги», на ближайшую пятилетку.

Карминово-красным, Latvian Red цветом, закрашено «Ядро города», исторический центр. Тут все ясно. Темно-желтым у нас обозначаются практически все «спальные» районы, которые теперь именуются «Ревитализируемые жилые окраины». Но есть и синие участки, это приоритетные районы — Болдерая, Вецмилгравис, Саркандаугава, Магнальсала.

Кстати, на прошедшем в среду заседании Думы Э.Бергхолцс выступил с анонсом долгожданной паромной переправы по маршруту Вецмилгравис-Болдерая. Сейчас уже изыскиваются места для посадки людей и погрузки машин; предполагается, что это будет и симпатичный туристический маршрут. Скептики из оппозиции, впрочем, указывают, что воспользоваться альтернативной возможностью смогут преимущественно грузовые фуры.

Так или иначе, на плане-2030 есть штрихованная линия - «возможное пересечение Даугавы», судя по всему, где-то в районе острова Кундзиньсала, который уже фактически соединен с прочей дорожной сетью города мощной системой мостов-развязок, скоро запустят. К югу морской якорек обещает морской вокзал.

Аэропорт «Рига», согласно графическому отображению, предполагается расширить чуть ли не в два раза, впрочем, уже не на территории столицы — а в Марупском крае. Ну, за кооперацию с субъектами окружающей метрополии у нас отвечает целый вице-мэр Марис Спринджукс, тоже из «Объединенного списка».

Еще несколько нюансов — в городе остаются промзоны, хотя и немного. Напротив Кенгарагса, через железную дорогу; на северном острове Криеву сала; к югу от Зиепниеккалнса. Так что негодование некоторых жителей, когда неподалеку от их квартала возводится индустриальный объект — понятно, но увы, объяснимо. Так по плану.

Изобретение велосипеда

Изучая инфографику из 19 приоритетов, на коих предстоит сфокусироваться Риге, взгляд тут же падает на первый кружочек - «Мобильность». В нем изображен, на секундочку, велосипед. Ну понятно, что у наших урбанистов автомобиль не в чести — но ведь даже не дружественный окружающей среде трамвай-троллейбус. Надо полагать, молодые авторы-разработчики судят по своим физическим кондициям, и не предполагают, что в столице живут сотни тысяч людей, которые, увы, неспособны передвигаться на двухколесном транспорте.

Далее у нас следуют: «Городская среда», «Среда и климат», «Образование», «Жилище», «Управление», «Общество», «Конкурентоспособность», «Культура». Все разделы разделены на приоритеты.

Народнохозяйственный блок, т.е., на чем же наша Рига собирается зарабатывать, базируется на:

Удобной международной доступности;

Благоприятной предпринимательской среде и высокой экономической активности;

Растущем многопрофильном порте;

Целенаправленном туристическом предложении.

Тут, правда, возникает резонный вопрос — как же наш порт станет «растущим» на фоне фактической остановки и торговли, и транзита с РФ и РБ. Ведь не секрет, что еще со Средних Веков Рига была завязана на грузопотоки с Руси, так оно было и в Первой Республике, и в первые 30 лет вновь обретенной независимости.

А как же, кстати, высокая роль Риги, как регионального финансового центра? Ладно, с банкингом для нерезидентов после «капитального ремонта» проехали, но уже в последние годы неоднократно расписывались перспективы нашего города как столицы криптовалют, блокчейна и прочих современных фишек.

Нас стало меньше 600 тысяч

С 2021 по 2025 год население Риги снизилось с 614 618 до 595 053 человек; в то же время Вильнюса — увеличилось с 556 490 до 607 667 человек. Литовская столица сделалась и самым крупным городом среди трех государств Балтии — территория в 401 кв. км против 304,6 кв. км рижских. Однако, во многом успех соседей объясняется присоединением к Вильнюсу окрестностей — что, кстати, привело к низкой плотности населения, у нас выше на 54%.

Вот что касается инвестиций, то здесь мы от Вильнюса отстали кардинально — прямые иностранные вливания в 2024 году там составили 28,825 миллиардов евро; тогда как в Риге только 9,903 миллиарда. Хотя, казалось бы — и порта у литовцев нет, и граница с проблемными соседями существенно ближе.

Хотя, как раз география пока работает на столицу Литвы — железнодорожный билет до Варшавы стоит 20 евро. Видимо, нахождение в шаговой доступности от европейского мегаполиса, создает эффект синергии. То же самое для взаимодействия по оси Таллин-Хельсинки. У нас, увы, подобного «якорного» союзника нет. Потому в рейтинге CIMI («Города в движении») Рига занимает лишь 88-е место, Вильнюс — 85-е, Таллин — 73-е. Возглавляют же турнирную таблицу самые динамичные: Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио.

Но зато в европейском Top-10 для средних городов, мы — седьмые, между польскими Вроцлавом и Лодзью. Возглавляет же список — опять Вильнюс!