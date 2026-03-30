Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) изучает возможности внедрения в Латвии частично автоматизированных предупреждающих сообщений по технологии Cell Broadcast (сотовое вещание), сообщил в понедельник в передаче «Утренняя панорама» заместитель начальника ГПСС Иварс Накуртс, пишет ЛЕТА.

По его словам, рассматривается автоматизация рассылки сообщений, при которой в отдельных случаях предупреждения будут отправляться при наступлении определённых условий, однако для предотвращения недоразумений планируется сохранить контроль со стороны человека.

Уже сейчас у службы подготовлены шаблоны предупреждающих сообщений для различных ситуаций. В апреле планируются учения по рассылке таких уведомлений.

Говоря о недавнем инциденте с дроном, во время которого предупреждающие сообщения не были отправлены, Накуртс отметил, что в данном случае решение о рассылке должны были принимать Национальные вооружённые силы, однако в ходе инцидента у них не хватило времени, а после взрыва дрона не было сочтено необходимым отправлять предупреждение.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе во все три страны Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятно, они были направлены на цели в России в ходе обороны Украины от российской агрессии, однако сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Представители стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессии России и что подобные инциденты могут повторяться.

Несколько политиков признали, что предупреждающие сообщения по технологии Cell Broadcast (сотовое вещание) в связи с падением дрона в Краславском крае всё же следовало активировать.

Cell Broadcast (сотовое вещание) — это технология мгновенной рассылки сообщений на все мобильные устройства, находящиеся в зоне действия определенных базовых станций. В отличие от SMS, она работает по принципу радио: оповещения приходят за секунды даже при перегрузке сети, не требуя интернета, и отображаются с громким звуком.