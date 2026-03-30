Слишком много русского языка? Конституционный суд вынес вердикт 6 1403

Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Уже новому Сейму предстоит изменить закон, который сейчас регулирует языки вещания общественных СМИ.

Сегодня Конституционный суд вынес решение по иску депутатов Сейма от правой оппозиции - Национального объединения и Объединенного списка, касающегося языкового регулирования вещания общественных СМИ. Напомним: депутаты оспаривали соответствие Конституции тех норм закона об общественных СМИ, которые обязывали государство финансировать и передачи на языках нацменьшинств, в том числе на русском языке.

Из оглашенного сегодня вердикта следует, что суд косвенно признал правоту истцов.

"Суд указал, что основы и национально-культурная идентичность Латвийского государства определяются латышским языком как единственным государственным, без которого невозможно закрепленное в Конституции существование государства. Латвия – единственное место в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка и, как следствие, коренной нации через времена.

Конституционный суд подчеркнул, что конституционная миссия общественных СМИ — укреплять характерные для демократического государства ценности, в том числе и заботиться о латышском языке, способствуя чувству принадлежности населения к Латвийскому государству. Смысл общественного СМИ в том, чтобы предоставлять обществу достоверную информацию, особенно по значимым для общества вопросам. Из сущности конституционной идентичности Латвийского государства вытекает принцип, что содержание общественных СМИ в основном должно быть на латышском языке, чтобы оно действительно служило общим языком общения и демократического участия всего общества, в том числе нацменьшинств. Отход от этого принципа допускается исключительно для выполнения других вытекающих из Конституции обязанностей государства и только в таком объеме, который не угрожает статусу и функциям государственного языка.

В то же время Латвия как демократическое правовое государство уважает нацменьшинства и их право сохранять и развивать свой язык и культуру, закрепленные в 114-й статье Конституции. Государство должно принять соответствующие меры для обеспечения доступа национальных меньшинств к СМИ, повышения толерантности и разнообразия культур. Однако объем государственных обязанностей в отношении обеспечения прав нацменьшинств зависит от фактической ситуации конкретного нацменьшинства в стране, например численного состава, распространения языка, доступности СМИ, желания и способности самостоятельно обеспечивать доступ к информации на своем языке, а также других обстоятельств.

В рассматриваемом деле Конституционный суд констатировал, что русский язык в латвийских СМИ самодостаточен — до сих пор широко доступны коммерческие СМИ на русском языке. Кроме того, существуют печатные, аудиовизуальные и цифровые СМИ, а также десятки программ, созданных электронными СМИ других стран, которые предлагают контент на русском языке. Таким образом, существование соответствующего языка нацменьшинства и сохранение и развитие национальной идентичности не находятся под угрозой и принадлежащие к русскому нацменьшинству лица способны эффективно реализовать свои права в медийном пространстве без особой государственной поддержки.

Конституционный суд отметил, что существуют и такие нацменьшинства, язык которых не является самодостаточным. У государства из Конституции вытекает обязанность способствовать доступу таких нацменьшинств, особенно численно меньших, к общественным СМИ, чтобы они могли сохранять и развивать свой язык, культуру и национальную идентичность. Однако, чтобы общественное СМИ обеспечивало контент на языках таких нацменьшинств, важно и их собственное желание сохранять и развивать упомянутые ценности, а также в пределах своих возможностей участвовать в достижении этой цели. Кроме того, выполняя обязанность государства способствовать такому доступу нацменьшинств к общественным СМИ, необходимо в том числе оценить, доступны ли соответствующим нацменьшинствам средства массовой информации на своем языке.

Оценивая конституционность оспоренных норм, суд подчеркнул, что необходимо учитывать и конституционную обязанность государства заботиться о своей безопасности, поскольку только таким образом возможно гарантировать существование Латвийского государства и его демократического устройства. Информированность каждого лица о важных вопросах государственной жизни лежит в основе государственной безопасности и направлена на формирование сплоченного общества. Общественные СМИ играют важную роль в контексте государственной безопасности, которая включает в себя обязанность обеспечивать объективную и независимую информацию на языках национальных меньшинств по важным вопросам государственных процессов.

Это касается и такого нацменьшинства, язык которого в Латвии в средствах массовой информации самодостаточен, то есть русского языка. Проведение агрессивных и враждебных мероприятий по пропаганде войны и дезинформации является одним из главных направлений деятельности России, направленной против Латвии и стран Балтии. По прогнозам, Россия продолжит подобные меры. Поэтому в случаях, когда, например, необходимо обеспечить защиту общества от пропаганды и дезинформации, именно общественные СМИ являются теми, чья задача - предоставить основанную на фактах объективную информацию и разъяснить ее политический, правовой и социальный контекст. В интересах государственной безопасности предоставление информации на языках национальных меньшинств, в том числе на русском языке, должно быть соразмерно угрозе государственной безопасности, целевым и обоснованным объективной необходимостью, а также не должно угрожать статусу и функциям латышского языка.

Конституционный суд пришел к выводу, что содержание оспоренных норм слишком широкое. Они допускают то, что при посредничестве Латвийского общественного СМИ по сути могут не быть обеспечены права нацменьшинств, язык которых в средствах массовой информации не является самодостаточным и нуждается в особой защите. В свою очередь, в отношении прав нацменьшинства, язык которого в Латвии в средствах массовой информации является самодостаточным, оспоренные нормы допускают необоснованное отступление от принципа, что содержание Латвийского общественного СМИ в основном должно формироваться на латышском языке. Недопустимо то, что права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, осуществляются за счет государственного языка.

Учитывая упомянутое, оспоренными нормами не обеспечен соответствующий баланс между установленными Конституцией обязанностями государства по защите латышского языка, прав нацменьшинств и безопасности государства. Оспоренное регулирование признано недействительным с 1 мая 2027 года, дав Сейму разумное время для оценки того, какое правовое регулирование в процессе формирования содержания общественных СМИ уравновесит упомянутые государственные обязанности наиболее полно."

Автор - Абик Элкин
