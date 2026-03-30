Ведущие специалисты по политическому здоровью подтверждают тревожную тенденцию — всё больше должностных лиц страдают от прогрессирующего поведенческого заболевания Sedes Adictum, в народе называемого «зависимостью от кресла», пишет Pietiek.com.

Болезнь поражает людей с доступом к мягким кожаным креслам, служебному транспорту и неограниченному количеству микрофонов.

«Сначала пациенты считают, что просто служат обществу», — объясняет один анонимный эксперт, который сам когда-то не смог покинуть должность три созыва подряд. «Но очень быстро они уже не способны функционировать без утреннего кофе в буфете Сейма и звука, когда дверь автомобиля закрывают за них».

По последним наблюдениям болезнь развивается постепенно — начиная с лёгкой эйфории после первой пресс-конференции и заканчивая полной потерей реальности, при которой пациент верит, что его слова что-то меняют.

Основные симптомы:

Неконтролируемая необходимость говорить в микрофон. Пациент не может пройти мимо камеры, не сказав фразу «мы эту ситуацию тщательно оцениваем». В тяжёлых случаях он начинает давать интервью даже зеркалу в лифте.

Передозировка обещаний. Сначала пациент планирует пообещать построить один мост и умеренную реформу. Через десять минут он уже пообещал бесплатное электричество, двойные зарплаты и персональную золотую рыбку каждому налогоплательщику. Ни одно обещание не отменяется, потому что пациент их больше не помнит.

Острый абстинентный синдром после выборов. После потери должности наблюдаются дрожь, потливость и рефлекторное желание созвать пресс-конференцию по любой теме, включая погоду на кухне. Некоторые пациенты пытаются «координировать» семейный ужин, создавая рабочую группу с женой и котом.

Патологический иммунитет к критике. На ранних стадиях пациент реагирует на негативные статьи. Позже он спокойно игнорирует протесты, расследования и реальность в целом. Эксперты отмечают, что на этой стадии кожа становится настолько толстой, что её можно использовать в инфраструктурных проектах.

Замещение реальности «процессом». Пациент перестаёт отличать реальные проблемы от презентаций PowerPoint. Вопрос о цене молока заменяется трёхчасовой дискуссией о «стратегическом видении молочного сектора до 2040 года».

Неспособность физически встать с кресла. Даже в критических условиях — когда кресло ломается, помещение наполняется дымом или рейтинги падают ниже нуля — пациент продолжает сидеть и повторяет: «ситуация контролируется». Медицински это классифицируется как хронический синдром сидения.

Специалисты подчёркивают, что раннее вмешательство общества критически важно. Наиболее эффективные методы лечения включают:

ротационную терапию — принудительное перемещение пациента от кресла каждые четыре года, курс лишения иммунитета — контролируемое столкновение с юридической ответственностью, реабилитацию в частном секторе — где пациент впервые сталкивается с понятием «результат».

К сожалению, эксперты предупреждают, что без регулярного лечения большинство пациентов переживают рецидив и возвращаются в систему, часто с ещё более тяжёлыми симптомами и улучшенной способностью обещать неизмеримое.

«Это не индивидуальная проблема», — подчёркивают специалисты. «Это кризис общественного здоровья. Чем дольше мы игнорируем симптомы, тем глубже кресло врастает».

P.S. На момент подготовки материала несколько пациентов отказались комментировать ситуацию, заявив, что «сейчас не время уходить в отставку».