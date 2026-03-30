Украина выразила сожаление в связи с инцидентами, когда на прошлой неделе во всех трех странах Балтии разбились беспилотники, сообщает офис президента Литвы.

"Представители Украины по дипломатическим каналам выразили сожаление в связи с этими инцидентами в странах Балтии", - говорится в комментарии офиса президента.

"Первопричиной и фундаментальной основой этих инцидентов является агрессивная война России против Украины, которая создает прямую угрозу соседним государствам. У Украины есть право на самооборону", - прокомментировали в Паезидентском дворце.

Как сообщалось, на прошлой неделе в странах Балтии были зафиксированы полеты и падения трех дронов со взрывами. Вероятно, это были украинские беспилотники, направленные на цели в России и отклонившиеся от курса.