Как и следовало ожидать, конфликт в Персидском заливе усугубил и без того драматическую финансовую ситуацию латвийской национальной авиакомпании. И вот только что министерство сообщений распространило пресс-релиз:

"Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в конце марта этого года официально обратилась в Министерство сообщения, проинформировав акционера о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность предприятия. Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к существенному росту цен на авиационное топливо, что, в свою очередь, увеличивает издержки компании и влияет на рентабельность.

"Получив и оценив письмо airBaltic о необходимости предоставления краткосрочного займа как одного из возможных превентивных инструментов стабилизации, я предложил этот вопрос для рассмотрения на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Важно обеспечить непрерывную операционную деятельность предприятия в период, когда внешние факторы влияют на авиационную отрасль особенно сильно", - заявил министр сообщения Атис Швинка.

Предприятие продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой, и возможный кредит, если таковой был предоставлен, мог бы помочь сохранить стабильную сеть полетов, избежав резких изменений и поглотив давление роста цен на горючее.

При этом Министерство сообщения подчеркивает, что на данный момент никаких решений относительно выделения возможного финансирования не принято. Вопрос будет рассматриваться в соответствии с требованиями нормативных актов, и решение о возможном финансировании будет зависеть от дальнейшей оценки и получения всех необходимых решений и утверждений.

Из соображений безопасности airBaltic и ранее была вынуждена приостановить полеты в Тель-Авив и Дубай, что сократило выручку и повлияло на эффективность маршрутной сети. В то же время цены на авиационное топливо в регионе залива – что составляет примерно треть глобального рынка – под влиянием конфликта существенно выросли, иногда даже приближаясь к двукратному подорожанию.

Авиакомпания активно внедряет меры по стабилизации ситуации: пересматривает рентабельность маршрутов, оптимизирует емкость и гибко управляет флотом, используя также гибридную бизнес-модель, основанную на регулярных рейсах и услугах ACMI-out.

Одновременно ведется работа над разработкой нового бизнес-плана, который планируется завершить летом этого года. Возможный краткосрочный заем, если таковой будет предоставлен, может помочь предприятию стабилизировать деятельность до того момента, пока не начнется внедрение нового плана."

Отметим, что возможное предоставление займа на последнем коалиционном совете не обсуждалось и, судя по всему, сегодня партнеры по правительству вряд ли поддержат принятие какого-то конкретного решения на сей счет. Рискнем предположить, что к вопросу о займе правящие вернутся уже после праздником. Вероятно, речь могла бы идти о займе из Госкассы под гарантии правительства, хотя с юридической точки зрения это весьма сомнительный вариант.

airBaltic является важной движущей силой экономики Латвии и Балтийского региона: предприятие напрямую трудоустраивает около 3000 работников и косвенно создает тысячи рабочих мест в связанных отраслях. С более чем 130 прямыми маршрутами и возможностями сотрудничества более чем в 300 направлениях airBaltic обеспечивает критически важную совместимость, способствуя развитию инвестиций, экспорта и туризма, а также существенно укрепляя конкурентоспособность Латвии.