Согласно повестке дня заседания, правительство в его закрытой части рассмотрит доклад о текущей ситуации в "airBaltic".

Как информирует Минсообщения, в конце марта "airBaltic" обратилась в министерство, проинформировав о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность компании. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал значительный рост цен на авиационное топливо, что увеличивает расходы компании и влияет на рентабельность.

Рассмотрев письмо "airBaltic" о необходимости краткосрочного займа как одного из возможных инструментов стабилизации, министр сообщения Атис Швинка предложил рассмотреть этот вопрос на сегодняшнем заседании правительства.

Он отметил, что важно обеспечить непрерывную операционную деятельность компании в период, когда внешние факторы особенно сильно влияют на авиационную отрасль.

Минсообщения отмечает, что компания продолжает выполнять полеты, и возможный заем, если он будет предоставлен, поможет сохранить стабильную маршрутную сеть, избегая резких изменений и компенсируя давление роста цен на топливо.

По соображениям безопасности "airBaltic" ранее была вынуждена временно отменить рейсы в Тель-Авив и Дубай, что снизило доходы и повлияло на эффективность маршрутной сети. В то же время цены на авиационное топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке существенно выросли.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В то же время оборот концерна по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

В августе прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) "airBaltic" доля участия "Lufthansa" будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO "Lufthansa" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и "Lufthansa", внесет в капитал "airBaltic" перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.

Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке "airBaltic" приостановила подготовку к IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете "airBaltic".

Как отмечается в документе, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году у авиакомпании будет отрицательный свободный денежный поток, и с учетом текущих прогнозов для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Министр сообщения указал, что IPO - не единственный способ привлечения капитала, и руководству авиакомпании предоставлен максимально широкий мандат для поиска возможностей привлечения средств с использованием различных финансовых инструментов. Таким образом, задачей авиакомпании в 2026 году является не только сокращение расходов, но и привлечение капитала.